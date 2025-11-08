 / Sport

Riviera Volley Sanremo, tre giovani promesse convocate nella selezione territoriale maschile

Polzella, Militano e Gonella (classe 2011) chiamati dai tecnici federali Arboscello e Fazio: soddisfazione in casa giallonera per la crescita del settore giovanile

Giovani atleti crescono all’ombra del Riviera Volley Sanremo. Tre giovani promesse del sodalizio giallonero: Luigi Polzella, Luca Militano e Filippo Gonella sono stati convocati dai tecnici federali Simone Arboscello ed Enrico Fazio per l’allenamento che la selezione territoriale maschile terrà nella mattinata di domenica 9 novembre al Palasport di Toirano.

La notizia della convocazione nella rappresentativa dei tre atleti è stata accolta con grande soddisfazione in casa matuziana. «Si tratta - hanno commentato i responsabili del Riviera Volley Sanremo - di un’occasione importante per i nostri ragazzi, che potranno confrontarsi con i migliori pari età e mostrare il livello di crescita del nostro settore giovanile. Siamo orgogliosi del loro percorso e del lavoro che ogni giorno li porta a migliorare, passo dopo passo».

Col suo metro e 75 di altezza, Luigi Polzella è il più alto dei tre convocati (tutti classe 2011). Il giovane centrale giallonero sarà tra i protagonisti della sfida che porterà domenica pomeriggio la compagine Under 15 al debutto stagionale contro l’Alassio Toirano. Anche Luca Militano e Filippo Gonella hanno ripreso nelle scorse settimane il percorso intrapreso la passata stagione e che li vedrà impegnati a breve nelle sfide dei vari campionati giovanili

