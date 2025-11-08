Pallamano, due squadre dell'Abc Bordighera scendono in campo (Foto)

Due squadre di pallamano dell'Abc Bordighera scendono in campo.

Fischio d'inizio, oggi alle 15, presso il Palasport E. Biancheri di Bordighera per l'under 15 maschile che dovrà giocare, nella terza giornata di campionato, contro l'Handball des Collines. "I giovani atleti guidati in panchina dalla coppia Conte/ Martin dovranno affrontare i pari età dell'Handball des Collines" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Ci auguriamo di continuare sulla stessa linea di come abbiamo iniziato. Una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate sono un ottimo inizio, ma ogni partita fa storia a se".

Alle 17.30, invece, sarà la volta della squadra seniores, impegnata nella quarta giornata del campionato di Prima divisione. "L'avversario di turno sarà l'OGC Nizza, storica e blasonata società d'oltreconfine" - dice lo staff tecnico - "La settimana scorsa a Beausoleil siamo usciti sconfitti 33/32. Abbiamo trovato una squadra composta per lo più da gente esperta. Abbiamo molto da lavorare sia sulla tecnica individuale che sul gruppo squadra. Guardando il tabellino si può vedere che tutti i ragazzi hanno segnato. Doро l'espulsione di Gangemi abbiamo pensato che la partita potesse prendere una brutta piega del tipo ne prendiamo una valanga e, invece, i ragazzi si sono compattati e hanno giocato punto a punto con gli avversari. Siamo riusciti ad andare in vantaggio di tre reti verso la metà del secondo tempo ma tre nostri errori hanno permesso loro di rientrare in partita sino all'episodio finale che dal poter pareggiare ci ha condannato a una sconfitta. Contro l'OGC speriamo di centrare la vittoria che ancora ci manca e che ci porterebbe sicurezza e consapevolezza della nostra forza".