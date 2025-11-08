Festival: Mager e Sindoni ricostruiscono dieci mesi di battaglia legale e l’accordo con la Rai nello speciale de “L’Intervista”

Al 'caso-Festival' è dedicata la puntata speciale de 'L'Intervista', il programma web-tv di approfondimento curato dal giornalista Gianni Micaletto, visibile sulla home page di SanremoNews, nonché su Facebook e YouTube collegati. I protagonisti dell'appuntamento sono il sindaco Alessandro Mager e l'assessore al turismo e manifestazioni Alessandro Sindoni.

Per la prima volta davanti alle telecamere, ricostruiscono cronologicamente i passaggi cruciali della vicenda che per dieci lunghi mesi ha tenuto con il fiato sospeso sanremesi, operatori economici interessati, appassionati del Festival e gli stessi amministratori: dalla sentenza choc del Tar ligure emessa all'inizio del dicembre scorso fino al sospirato accordo Rai-Comune maturato a settembre, nel solco dell'inedita gara pubblica per l'affidamento dell'evento, segnata da una battaglia legale senza precedenti della quale resiste ancora una coda.

Non solo i passaggi della vicenda che ha messo in pericolo la prosecuzione del rapporto con la Tv di Stato e (di riflesso) la prosecuzione della storia del Festival, così come si è sviluppata in 75 anni: nella puntata speciale si parla anche dei lavori in corso per l'edizione 2026, la prima con la convenzione nata attraverso la manifestazione d'interesse, e delle prospettive a medio e lungo termine.