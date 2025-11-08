Sanremo conquista le piazze: a Trento le prime riprese del nuovo spot Rai per il prossimo Festival della Canzone (Foto)

La musica del Festival di Sanremo ha risuonato nel cuore di Trento, trasformando Piazza Duomo in un palcoscenico a cielo aperto. La città è stata infatti scelta come punto di partenza per la realizzazione del nuovo spot dedicato alla 76ª edizione del Festival, che andrà in onda da metà dicembre. A dare il via alle riprese è stata la banda Musega da Poza, arrivata dalla Val di Fassa per portare un tocco di energia trentina alla storica kermesse canora. In pochi minuti, un’insolita atmosfera sanremese ha preso vita tra passanti e curiosi, coinvolti in un vero e proprio flash mob musicale.

Due brani simbolo della storia festivaliera hanno guidato la performance: l’irriverente “Gianna” di Rino Gaetano e la celeberrima “Che sarà” dei Ricchi e Poveri. La scelta dei pezzi non è casuale: canzoni capaci di unire generazioni, riconoscibili già dalle prime note. L’iniziativa nasce dall’idea di rendere concreto lo slogan “Tutti cantano Sanremo”, come spiega Pierluigi Colantoni, direttore della Divisione Creativa Rai: “Abbiamo deciso di interpretarlo alla lettera. Se davvero tutti gli italiani cantano Sanremo, allora perché non portarli in piazza, far risuonare i brani più iconici del Festival e vedere cosa succede?”

Quella trentina è solo la prima di una serie di tappe che attraverseranno una decina di città italiane, per comporre un mosaico di voci, dialetti e ambientazioni che diventerà il nuovo biglietto da visita del Festival più seguito d’Italia. Con entusiasmo, musica e tanta improvvisazione, Sanremo dimostra ancora una volta di non essere soltanto un evento televisivo, ma un patrimonio condiviso: ovunque si canti, c’è sempre un po’ di Sanremo.