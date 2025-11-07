Pallavolo. Un weekend di sfide tra Serie C, Prima Divisione e giovanili per il Riviera Volley Sanremo

Il Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo si prepara a scendere nuovamente in campo domenica 9 novembre alle ore 20 presso la palestra di Villa Citera, per la seconda gara casalinga della stagione, valida per la terza giornata del campionato maschile di Serie C. I gialloneri affronteranno il Colombo Infissi Molinari Genova, squadra che rappresenta il vivace settore giovanile del capoluogo ligure. Entrambe le formazioni arrivano da due partite impegnative e sono ancora a caccia dei primi punti stagionali, rendendo la sfida particolarmente delicata e carica di significato.

Il tecnico sanremese Rocco Dichio ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale alla gara: «Affrontiamo una squadra giovane, con voglia di giocare e di mettersi in mostra. Dobbiamo interpretare ogni partita con attenzione e lucidità. Solo così possiamo crescere e consolidare la nostra identità di gioco». Un messaggio chiaro che punta a responsabilizzare il gruppo e a mantenere alta la concentrazione, in un momento cruciale per costruire fiducia e continuità.

Sul fronte femminile, cresce l’attesa per il debutto stagionale della formazione del Riviera Volley Sanremo targata Pesce Innamorato, che avverrà venerdì 14 novembre. Le giallonere, profondamente rinnovate e ringiovanite, hanno scelto di ripartire dal campionato interprovinciale di Prima Divisione con l’obiettivo di risalire gradualmente verso i tornei regionali. Guidate da coach Nando Guadagnoli, le ragazze affronteranno in casa l’Albenga Volley, reduce da una netta vittoria per 3-0 contro l’Autoscuola Muratorio di Diano Marina. Un banco di prova impegnativo, ma anche un’opportunità per testare il nuovo assetto e iniziare con il piede giusto.

Il weekend sarà intenso anche per il settore giovanile. Domenica 9 novembre alle 15:30 scatterà la stagione della formazione maschile Under 15 targata Impresa Zanotto Sanremo, che affronterà in trasferta l’Alassio Toirano al palaRavizza. Mercoledì 12 novembre toccherà invece alla squadra Under 19, sponsorizzata Servisco Sanremo, che debutterà in casa alle ore 21 presso i campi del Mercato dei Fiori contro l’Anselmo Carcare. Infine, sabato 15 novembre alle ore 18, la compagine Under 17 targata Oliflor Sanremo, reduce da una convincente vittoria contro il Bordivolley, cercherà conferme nella trasferta al PalaItis contro l’Imperia Volley.

Un calendario fitto e stimolante attende il Riviera Volley Sanremo, che si appresta a vivere giorni intensi tra entusiasmo, crescita e voglia di riscatto.