Sport | 07 novembre 2025, 11:46

Muay thai, a Ventimiglia stage-training con il grand master Somyos Chaiyadet (Foto)

Un appuntamento sarà anche a Sanremo

Stage-training a Ventimiglia con un grand master di muay thai: Somyos Chaiyadet, maestro thailandese esperto di muay thai, muay boran e krabi krabong.

Gli eventi, proposti dal Club Phuket muay thai di Ventimiglia, si terranno nella palestra Gil. "Venerdì 7 novembre alle 19 e sabato 8 novembre alle 16 a Ventimiglia presso la palestra comunale Gil verrà proposto uno stage-training" - fa sapere Luca Amor, presidente del Club Phuket muay thai Ventimiglia - " ".

Somyos Chaiyadet si sposterà poi a Sanremo. "Domenica 9 novembre, invece, alle 10.30 l'appuntamento sarà in una stupenda location: villa Ormond a Sanremo" - svela - "Per prenotazioni e informazioni si può contattare su WhatsApp il 3404685529".

Elisa Colli

