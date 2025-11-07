Muay thai, a Ventimiglia stage-training con il grand master Somyos Chaiyadet (Foto)

Stage-training a Ventimiglia con un grand master di muay thai: Somyos Chaiyadet, maestro thailandese esperto di muay thai, muay boran e krabi krabong.
Gli eventi, proposti dal Club Phuket muay thai di Ventimiglia, si terranno nella palestra Gil. "Venerdì 7 novembre alle 19 e sabato 8 novembre alle 16 a Ventimiglia presso la palestra comunale Gil verrà proposto uno stage-training" - fa sapere Luca Amor, presidente del Club Phuket muay thai Ventimiglia - " ".
Somyos Chaiyadet si sposterà poi a Sanremo. "Domenica 9 novembre, invece, alle 10.30 l'appuntamento sarà in una stupenda location: villa Ormond a Sanremo" - svela - "Per prenotazioni e informazioni si può contattare su WhatsApp il 3404685529".