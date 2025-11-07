Il Black Friday arriva prima (e il Natale si sente già) al Molo 8.44

Al Molo 8.44 l’atmosfera si accende in anticipo: le feste si stanno avvicinando. Ma prima che arrivi dicembre, c’è un altro motivo per venire al Molo: il Black Friday quest’anno parte in anticipo, con promozioni e occasioni speciali già attive in diversi negozi.

È il momento perfetto per concedersi qualche desiderio, anticipare i regali o semplicemente curiosare tra le nuove collezioni autunnali e i primi allestimenti natalizi.

"Passeggiando tra i negozi, è impossibile non lasciarsi ispirare: dalle proposte moda di brand per tutta la famiglia, alle idee per la casa e la tavola, fino agli accessori per gli amici a quattro zampe, ai giochi e ai prodotti per la cura personale" dicono dalla direzione dallo shopping center di Vado Ligure.

Al Molo 8.44 ogni categoria ha il suo spazio. Gli store di abbigliamento offrono stili diversi — dal casual allo sportivo, fino alle linee più eleganti — accanto ai negozi di casalinghi e decorazioni, dove si possono già scoprire gli addobbi e gli oggetti che daranno un tocco magico alle feste. Non mancano il pet shop, il supermercato e i punti vendita dedicati alla cura della casa e della persona, per rendere lo shopping ancora più comodo e completo.

"Tra offerte imperdibili e aria di festa che si fa già sentire, il Molo 8.44 è il posto giusto per vivere l’attesa del Natale con un pizzico di anticipo — tra una vetrina, un caffè e la voglia di lasciarsi sorprendere" concludono.