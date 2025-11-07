Sanremo celebra il successo del Seminario Floreale: i fiori protagonisti di una città in festa

Hanno vinto i fiori, con la loro bellezza e il loro fascino intramontabile. Ma ha vinto soprattutto la professionalità dell’intera filiera che ruota intorno alla floricoltura italiana. È grande la soddisfazione espressa da Cristiano Genovali, presidente di AFFI – Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani – a cui il Comune di Sanremo ha affidato la pianificazione e il coordinamento del Seminario floreale, svoltosi il 5 e 6 novembre nella città dei fiori. Un evento che ha visto la partecipazione di 40 fioristi provenienti da ogni Regione d’Italia, i quali hanno manifestato entusiasmo per un’esperienza unica, coinvolgente e di altissimo livello professionale. A contribuire al prestigio dell’iniziativa è stata la presenza dell’Assessore alla Floricoltura, Ester Moscato, che ha espresso il suo pieno compiacimento, come evidenzia Mara Verbena, vicepresidente di AFFI e coordinatrice dell’evento.

Determinante anche il supporto del Mercato dei Fiori di Sanremo, rappresentato dal presidente Sergio Tommasini, che ha messo a disposizione splendidi fiori locali, e quello di Amaie Energia, fondamentale per la perfetta gestione tecnica del seminario. «Tutto ciò ha fatto sì che il seminario sia stato un successo», sottolinea Verbena. I lavori sono iniziati con una preziosa lezione curata da Claudio Littardi, che ha accompagnato i partecipanti in un viaggio nella storia del fiore a Sanremo, tra le meraviglie del Floriseum. Il programma è poi proseguito con la visita alle serre dei Fratelli Boeri, specializzate nella coltivazione di ranuncoli, e ai campi di papaveri e anemoni della Cooperativa 3 Ponti, guidata da Dino Rossi. Il seminario ha portato benefici anche alla città: in piena bassa stagione Sanremo ha accolto un afflusso significativo di visitatori, tra operatori del settore, esperti e accompagnatori, che hanno potuto godere delle splendide giornate di sole e delle bellezze del territorio.

Tra le istituzioni presenti anche l’Assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, che ha portato il suo saluto ai partecipanti e ha anticipato nuovi progetti dedicati alla promozione turistica legata al mondo dei fiori. Tra questi, cresce l’attesa per il Concorso Bouquet di Sanremo, in programma a gennaio, la cui vittoria consentirà al miglior fiorista di entrare nella squadra che firmerà bouquet e allestimenti del Festival della Canzone Italiana 2026. «La particolarità e la grande artigianalità dei bouquet richiedono studio e una squadra affiatata», spiega ancora Mara Verbena. «Il seminario è stato la dimostrazione tangibile di quanto sia importante lavorare insieme, con i fiori e per i fiori. Il prossimo concorso premierà uno dei tanti professionisti che contribuiranno a portare la bellezza dei fiori sotto i riflettori del Festival di Sanremo, a beneficio dei produttori e di tutto il comparto». Un evento che conferma, ancora una volta, come la floricoltura rappresenti un’eccellenza italiana e un simbolo identitario della città di Sanremo, sempre più protagonista di un futuro che profuma di creatività, tradizione e innovazione.