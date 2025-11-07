Imperia: Olioliva 2025, Cia Agricoltori Liguria protagonista tra convegni, degustazioni e show cooking

La grande festa dell’olio nuovo e delle eccellenze liguri torna a Imperia con Olioliva 2025, e anche quest’anno Cia Agricoltori Liguria sarà in prima linea con un ricco programma di eventi, degustazioni, laboratori e momenti di approfondimento. Il coordinamento delle attività è affidato a Cia Imperia e all’OAL – Organizzazione Assaggiatori Liguri, che porteranno nel cuore della manifestazione la cultura e la qualità dell’olivicoltura regionale.

Evento centrale della partecipazione di Cia sarà il convegno “Le nuove sfide dell’olivicoltura ligure: dal cambiamento climatico alle opportunità dell’IGP”, in programma sabato 8 novembre alle ore 16 presso l’Area Incontri in Calata G.B. Cuneo. Al tavolo si confronteranno Mariangela Cattaneo, presidente Cia Imperia; Stefano Roggerone, presidente Cia Liguria; Alessandro Corazza, presidente GIE Olivicolo di Cia Imperia; Pasquale Restuccia di CIPAT Imperia; e Giovanni Minuto, direttore del Cersaa. All’incontro parteciperà anche Alessandro Piana, vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Regione Liguria, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al mondo agricolo e ai temi della sostenibilità e della valorizzazione territoriale.

Tra le iniziative più attese spicca lo show cooking “Armonie liguri: Ostriche di Spezia, Taggiasca IGP e cocktail con Gin di Badalucco, Vermouth di Taggia e Bollicine di Imperia”, organizzato da CIA Imperia e Legacoop Liguria. Il primo appuntamento sarà sabato 8 novembre alle ore 11 nell’Area Laboratori di Calata G.B. Cuneo, seguito nel pomeriggio, alle ore 16 presso lo stand GAL FISH Liguria in Banchina Aicardi, da una seconda esibizione che riproporrà l’incontro tra mare e terra, unendo sapori autentici e creatività gastronomica. Nel corso della tre giorni, i produttori aderenti a Cia Agricoltori Liguria saranno protagonisti con i loro stand e con tante opportunità di assaggio. In particolare, nello stand all’inizio di via Bonfante, lato piazza Dante, i visitatori potranno partecipare alle prove di degustazione dell’olio curate dall’OAL – Organizzazione Assaggiatori Liguri, un’occasione per imparare a riconoscere profumi, sapori e qualità dell’oro verde ligure.

L’esperienza di Olioliva continuerà anche nei ristoranti del territorio grazie al progetto “Olioliva a tavola”, nelle serate di venerdì 7 e sabato 8 novembre. In queste occasioni, gli assaggiatori OAL affiancheranno i sommelier FISAR e AIS durante le cene dedicate, guidando gli ospiti in un percorso sensoriale alla scoperta dell’olio extravergine e dei vini liguri. Tra incontri, laboratori e sapori autentici, la partecipazione di Cia Agricoltori Liguria a Olioliva 2025 si conferma un’occasione per promuovere le eccellenze del territorio e per riflettere sul futuro dell’olivicoltura, tra tradizione, innovazione e sostenibilità.