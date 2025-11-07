Bajardo celebra l’autunno con castagnata, mercatino artigianale e trekking tra i colori dei boschi: domenica di gusto e tradizioni

Domenica prossima Bajardo si veste dei colori dell’autunno con una giornata interamente dedicata ai prodotti del territorio, per celebrare la stagione che regala profumi e atmosfere uniche ai boschi del borgo. L’iniziativa punta a offrire momenti di festa e convivialità, accompagnati da fuoco vivo, vin brulé e specialità locali, cornice perfetta per una castagnata calda e coinvolgente nel cuore del paese.

Per tutta la giornata le vie e le piazze ospiteranno un mercatino artigianale, occasione ideale per scoprire produzioni del luogo e magari iniziare a pensare ai primi omaggi natalizi. Accanto agli artigiani ci saranno anche i coltivatori locali con prodotti genuini e di stagione. Gli amanti del trekking potranno invece partecipare alla gita con partenza alle 8.45 da San Rocco: 16 chilometri di percorso tra Bajardo, Monte Ceppo e il bosco di Grou, con 800 metri di dislivello e pranzo al sacco. Per chi preferisse un itinerario più leggero, l’escursione potrà essere ridotta di circa tre ore.

Alle 15 piazza Parrocchiale diventerà il centro della festa con la tradizionale castagnata, vin brulé e giochi gonfiabili per i più piccoli. Non mancherà la possibilità di pranzare nei locali del borgo, dove saranno proposti piatti tipici e prodotti di stagione, perfetti per chi ama la buona tavola e le tradizioni montane. Appuntamento quindi a Bajardo, dalle ore 10 in poi, per una domenica all’insegna del buon vivere, della convivialità e della natura, da condividere con le persone più care.