 / Cronaca

Cronaca | 07 novembre 2025, 10:43

Taggia, al via i lavori ANAS sulla SS 720: nuove barriere spartitraffico per una maggiore sicurezza

Dal 10 novembre al 19 dicembre corsie di sorpasso interdette e limite di velocità a 30 km/h nel tratto tra la stazione ferroviaria e l’Aurelia Bis, direzione Sanremo

Taggia, al via i lavori ANAS sulla SS 720: nuove barriere spartitraffico per una maggiore sicurezza

ANAS Liguria comunica al Comune di Taggia che, a partire da lunedì 10 novembre, prenderanno il via i lavori per la sostituzione delle attuali barriere spartitraffico sulla SS 720, di competenza dell’Azienda Nazionale, nel tratto compreso tra la rotonda nei pressi della stazione ferroviaria e l’ingresso della prima galleria dell’Aurelia Bis (SS 1 Bis), direzione Sanremo.

In entrambi i sensi di marcia sarà interdetta la corsia di sorpasso, mantenendo quindi il passaggio dei mezzi esclusivamente sulla corsia di destra con limite di velocità di 30Km/h.

L’intervento punta a innalzare il livello di sicurezza mediante la sostituzione delle attuali barriere con barriere NDBA – National Dynamic Barrier Anas, in calcestruzzo, sviluppate direttamente dall’Azienda Nazionale. Questo sistema di sicurezza stradale è progettato per garantire una maggiore resistenza e flessibilità in caso di impatto.

Il termine dei lavori è previsto per mercoledì 19 dicembre 2025.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium