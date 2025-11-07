Taggia, al via i lavori ANAS sulla SS 720: nuove barriere spartitraffico per una maggiore sicurezza

ANAS Liguria comunica al Comune di Taggia che, a partire da lunedì 10 novembre, prenderanno il via i lavori per la sostituzione delle attuali barriere spartitraffico sulla SS 720, di competenza dell’Azienda Nazionale, nel tratto compreso tra la rotonda nei pressi della stazione ferroviaria e l’ingresso della prima galleria dell’Aurelia Bis (SS 1 Bis), direzione Sanremo.
In entrambi i sensi di marcia sarà interdetta la corsia di sorpasso, mantenendo quindi il passaggio dei mezzi esclusivamente sulla corsia di destra con limite di velocità di 30Km/h.
L’intervento punta a innalzare il livello di sicurezza mediante la sostituzione delle attuali barriere con barriere NDBA – National Dynamic Barrier Anas, in calcestruzzo, sviluppate direttamente dall’Azienda Nazionale. Questo sistema di sicurezza stradale è progettato per garantire una maggiore resistenza e flessibilità in caso di impatto.
Il termine dei lavori è previsto per mercoledì 19 dicembre 2025.