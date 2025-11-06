Il Principato di Seborga e la Principessa Nina protagonisti della nuova trasmissione televisiva della famiglia Geiss su RTLZWEI

Dopo mesi di lavoro, S.A.S. la Principessa Nina è oggi finalmente orgogliosa di poter annunciare che il Principato di Seborga sarà protagonista di una nuova e importante produzione televisiva tedesca che promette di portare il nome di Seborga sotto i riflettori internazionali.

A partire da giovedì 27 novembre 2025 alle ore 20:15 su RTLZWEI, uno dei maggiori canali televisivi tedeschi, andrà in onda “Die Geissens: Traumjob Prinzessin”, la nuova trasmissione condotta da Carmen e Robert Geiss, due delle personalità televisive più note in Germania, protagonisti da oltre un decennio del celebre reality “Die Geissens”, seguito da milioni di spettatori di lingua tedesca. In questa nuova avventura, i Geiss intraprendono una missione reale: aiutare la Principessa Nina nella ricerca di una rappresentante del Principato per un anno, una giovane donna che incarni i valori di eleganza, cultura e diplomazia.

Un format che unisce formazione e spettacolo

La trasmissione, prodotta da GeissTV GmbH, coinvolge 25 giovani tedesche tra i 18 e i 28 anni, selezionate tra migliaia di candidate. Le partecipanti seguiranno un percorso formativo per “diventare principesse”: saranno messe alla prova in lezioni e prove di etichetta, portamento, comportamento istituzionale e diplomazia, sotto la guida e la valutazione della Principessa Nina, che nel programma ricopre il doppio ruolo di tutor e giudice principale.

Accanto a lei, i coniugi Geiss e l’esperto di buone maniere Sascha Lilic formeranno la giuria che, puntata dopo puntata, eliminerà progressivamente le concorrenti fino a decretare la vincitrice.

La candidata che saprà distinguersi per stile, grazia, intelligenza e diplomazia riceverà un premio di 50.000 euro (finanziati dalla produzione televisiva) e affiancherà ufficialmente la Principessa di Seborga per un anno con compiti di rappresentanza.

Il percorso delle partecipanti inizia nel maestoso Castello Balthasar nel parco Europa-Park di Rust, dove si svolgono le prime selezioni e le prove di eleganza e portamento. Dopo le eliminatorie, le finaliste raggiungeranno Seborga per conoscere da vicino il Principato e, infine, parteciperanno al prestigioso “Bal de Noël” di Monte-Carlo, organizzato sotto l’alto patronato di S.A.S. la Principessa Charlène di Monaco, dove verrà proclamata la vincitrice.

Calendario della messa in onda

Episodio pilota: giovedì 27 novembre 2025 alle 20:15 su RTLZWEI

giovedì alle su Programmazione: due episodi a settimana fino al 18 dicembre 2025

due episodi a settimana fino al Disponibilità streaming: in anteprima su RTL+ sette giorni prima della messa in onda televisiva

Le parole di S.A.S. la Principessa Nina di Seborga

«È un grande onore e una splendida opportunità per il Principato di Seborga essere protagonista di una produzione televisiva di questa portata. La trasmissione permetterà a milioni di telespettatori in Germania e in tutta Europa di scoprire la storia, le tradizioni e la magia del nostro piccolo borgo, contribuendo in modo straordinario alla sua promozione internazionale. Seborga è un luogo meraviglioso, ricco di autenticità e di bellezza senza tempo. Al di là della nostra storica lotta per l’indipendenza, è prima di tutto un luogo da fiaba, che incanta chiunque lo visiti. Sono felice di poterlo condividere con il pubblico e di realizzare, attraverso questa esperienza, anche il sogno di una delle candidate che avrà la possibilità di diventare la mia assistente principessa per un anno. In un mondo dove spesso la televisione racconta solo notizie tristi, credo sia importante offrire qualcosa di leggero, allegro e positivo. Perché, in fondo, quale ragazza non ha mai sognato, almeno una volta, di essere una principessa? Sono profondamente grata a Robert e Carmen Geiss per aver reso possibile tutto questo e per il loro entusiasmo nel raccontare Seborga al mondo», dichiara la Principessa Nina di Seborga.

La collaborazione con i coniugi Geiss nasce da un incontro a Monte Carlo e si è trasformata in una vera amicizia e in un progetto condiviso di valorizzazione del Principato di Seborga, che già si è tradotto, due anni fa, nella partecipazione del Principato di Seborga ad una puntata della trasmissione “Die Geissens” con protagoniste le figlie di Robert e Carmen, Davina e Shania.

Carmen Geiss ha commentato: «Siamo rimasti affascinati dal carisma e dall’impegno della Principessa Nina per Seborga. Aiutarla in questa missione è per noi un’avventura unica e un privilegio».

Una vetrina internazionale per Seborga

Con “Die Geissens: Traumjob Prinzessin”, il Principato di Seborga rafforza ulteriormente la propria visibilità in Europa, diventando protagonista di un progetto di intrattenimento di grande respiro che unisce glamour, formazione e cultura.

Grazie alla collaborazione con la famiglia Geiss e con RTLZWEI, il nome di Seborga raggiungerà milioni di telespettatori in Germania, Austria e Svizzera, contribuendo a valorizzare l’identità del Principato.