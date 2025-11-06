Taggia: i Carabinieri sventano una truffa ai danni di un’anziana, cerimonia di ringraziamento alla prefettura di Imperia

Domani alle 12, presso la Sala di Rappresentanza della Prefettura di Imperia, si terrà un incontro istituzionale di grande significato civile e simbolico.

Il Prefetto di Imperia porgerà il proprio ringraziamento ai Carabinieri per il tempestivo intervento che ha permesso di sventare una truffa ai danni di un’anziana signora nel comune di Taggia, restituendole anche la refurtiva sottratta con l’inganno.

L’episodio, che ha avuto un lieto fine grazie alla prontezza e alla professionalità delle forze dell’ordine, diventa ora occasione per un momento di riflessione pubblica e di sensibilizzazione rivolto all’intera comunità. L’incontro, infatti, non si limiterà a celebrare l’azione meritoria dei militari dell’Arma, ma si propone anche come strumento per accrescere la consapevolezza collettiva rispetto al fenomeno delle truffe, in particolare quelle che colpiscono le persone più vulnerabili, come gli anziani.

Il Prefetto intende così sottolineare l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra istituzioni, cittadini e forze dell’ordine, affinché episodi simili possano essere evitati in futuro. La cerimonia sarà anche un’occasione per ribadire il valore della fiducia nelle istituzioni e per promuovere una cultura della sicurezza partecipata, in cui ogni cittadino possa sentirsi parte attiva nella tutela del proprio territorio.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, affinché questo gesto di riconoscenza diventi anche un momento di condivisione e di impegno comune contro le truffe e ogni forma di raggiro ai danni delle fasce più fragili della popolazione.