Taggia, divieto di balneazione: al via i lavori sulla fognatura in vista della demolizione del ponte

È entrato in vigore lunedì 3 novembre e rimarrà valido fino a revoca (a seguito della comunicazione di fine lavori della Regione Liguria) il divieto temporaneo di balneazione su tutto il litorale comunale di Taggia, disposto con l’ordinanza sindacale n. 79 del 30 ottobre 2025.

La misura, firmata dal sindaco Mario Conio, si è resa necessaria per consentire in sicurezza l’avvio dei lavori di allaccio del bypass fognario provvisorio, operazione preliminare alla demolizione e ricostruzione del ponte ciclopedonale alla foce del torrente Argentina.

Lavori in corso e motivazioni del divieto. Come si legge nel documento comunale, durante le delicate operazioni di collegamento delle tubazioni non si può escludere il rischio di sversamenti accidentali di acque reflue nel torrente e, di conseguenza, a mare.

Per questo, su richiesta della Regione Liguria, il Comune ha deciso di vietare la balneazione lungo l’intera fascia costiera, adottando un provvedimento “a titolo cautelativo”.

L’impresa incaricata è la C.E.M.A. Srl, che opera sotto la supervisione del gestore del servizio idrico Rivieracqua Spa. L’intervento interessa anche il territorio di Riva Ligure, poiché il bypass collega la stazione di sollevamento in sponda destra (Taggia) e la tubazione in sponda sinistra (Riva Ligure).

Le cautele e le comunicazioni. L’ordinanza impone inoltre la posa di cartelli di divieto di balneazione agli accessi delle spiagge e la notifica a tutti gli stabilimenti balneari, comprese le spiagge libere attrezzate.

Regione Liguria e Rivieracqua sono incaricate di monitorare costantemente l’andamento dei lavori, informando tempestivamente il Comune in caso di anomalie o sversamenti.

Sono stati coinvolti anche Capitaneria di Porto, ARPAL, ASL 1 Imperiese, Prefettura, Polizia Locale e Provincia, per garantire massima attenzione agli aspetti di sicurezza ambientale e sanitaria.



