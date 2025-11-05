Weekend perfetto per la NLP Sanremo: vittoria in Serie D e festa di Halloween per i più piccoli

La NLP Sanremo ha iniziato la settimana nel migliore dei modi, forte di un weekend ricco di emozioni e soddisfazioni. Sabato scorso, nella gara di Serie D disputata ad Albisola, la formazione matuziana Controcorrente NLP ha conquistato una brillante vittoria per 3-1 contro l’Albisola Pallavolo, confermando il proprio stato di forma e regalando entusiasmo a tutto l’ambiente.

Nonostante l’assenza del capitano Giulia Mastrilli, le ragazze allenate da Michela Valenzise e Silvia Cimino hanno approcciato la partita nel modo giusto fin dai primi scambi, imponendo ritmo e determinazione. Una prestazione corale convincente, che ha permesso alla squadra di gestire con lucidità i momenti chiave del match e portare a casa tre punti preziosi in classifica. Dopo questo importante successo, la Controcorrente NLP tornerà in palestra per preparare la prossima sfida, che la vedrà impegnata in casa contro Cogoleto, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e confermare le buone sensazioni mostrate sul campo.

Ma le buone notizie in casa NLP non finiscono qui. Il weekend è stato arricchito anche dalla Festa di Halloween dedicata ai più piccoli, un pomeriggio all’insegna del divertimento, dei giochi e della condivisione. Un evento che ha permesso ai giovani atleti di vivere lo sport in un clima di gioia e amicizia, ricordando i valori fondamentali che la società promuove ogni giorno: rispetto, passione e spirito di squadra.

A completare il ricco programma settimanale, questa sera scenderà in campo anche la formazione Under 14 Fisiomed NLP, impegnata alle 17 al Mercato dei Fiori di Sanremo contro la Mazzucchelli. Un’altra occasione per continuare il percorso di crescita e formazione delle giovani promesse biancazzurre. Un fine settimana, dunque, che conferma il momento positivo della NLP Sanremo, sempre più protagonista dentro e fuori dal campo.