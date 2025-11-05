Turismo: la Liguria protagonista alla borsa del matrimonio in Italia 2025 che si svolge a Roma

La Liguria torna protagonista nel panorama del wedding tourism internazionale con la sua partecipazione alla Borsa del Matrimonio in Italia – BMII 2025, appena conclusa al Precise House Mantegna di Roma. Il wedding tourism è oggi uno dei comparti più dinamici del turismo italiano: nel 2024 si sono celebrati oltre 15.000 matrimoni di coppie straniere, con una crescita del 13% sull’anno precedente e un fatturato di quasi un miliardo di euro, destinato a crescere ulteriormente nel 2025. Cresce anche l’interesse per il Nord Ovest, dove la Liguria, con la sua combinazione di mare, arte e paesaggio, si afferma sempre più come nuova meta d’eccellenza per chi sceglie l’Italia per pronunciare il tanto atteso 'sì'. Alla BMII 2025 la regione si è presentata attraverso il Consorzio Meet in Liguria, che rappresenta la filiera MICE & Wedding del territorio – dalle sedi per eventi ai professionisti del settore – con l’obiettivo di rafforzare la visibilità internazionale della destinazione.



"Partecipiamo a queste fiere monotematiche perché puntiamo tantissimo sul settore dei matrimoni e per confermare la posizione della Liguria tra le principali destinazioni del wedding in Italia e nel mondo – dichiara l’assessore al Turismo di Regione Liguria, Luca Lombardi -. Possiamo contare su un clima mite 12 mesi all'anno, su luoghi magnifici e sulla presenza di ben ventiquattro alberghi cinque stelle, di cui otto luxury. Si tratta di location che vengono scelte da un numero sempre più crescente di sposi italiani e stranieri: il comparto dei matrimoni genera migliaia di pernottamenti l’anno e stiamo lavorando per consolidare questo trend".



Dalle terrazze affacciate sul mare di Portofino alle ville nobiliari genovesi, dalle chiese romaniche delle Cinque Terre alle dimore storiche dell’entroterra ponentino, la Liguria offre un mosaico di location di grande fascino e autenticità, arricchito da una rete di operatori qualificati – fotografi, flower designer, catering e hospitality di alto livello – capaci di creare esperienze su misura all’insegna dell’eleganza tipica della Riviera Italiana. La partecipazione alla BMII rientra nella strategia di promozione integrata del brand Liguria, che punta a intercettare nuovi segmenti di turismo esperienziale e di fascia alta, promuovendo al contempo la stagionalizzazione aperta e la valorizzazione delle aree interne. Con la presenza di oltre 70 buyer internazionali – tra wedding planner, travel designer e tour operator – la BMII si conferma una vetrina strategica per valorizzare le eccellenze territoriali e ampliare la rete di contatti tra domanda e offerta del comparto.

