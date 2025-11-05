Sicurezza a Taggia: in Prefettura definito un pacchetto di misure per il decoro urbano e il controllo del territorio

Si è riunito questa mattina, in Prefettura ad Imperia, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per analizzare la situazione nel Comune di Taggia. All'incontro, presieduto dal Prefetto Antonio Giaccari, hanno preso parte il Questore Andrea Nicola Lo Iacono, il Comandante provinciale dei Carabinieri Simone Martano, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Omar Salvini, il Sindaco di Taggia Mario Conio, il Vice Segretario comunale Michele Figaia, il Comandante della Polizia Locale Massimo Crudo e il Comandante della Polizia Provinciale Giacomo Giribaldi.

Durante la riunione è stata condotta un’approfondita analisi sullo stato della sicurezza urbana nell’intero territorio comunale. Dai dati esaminati non risulta un aumento dell’indice di delittuosità rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, è stata condivisa la necessità di mettere in campo ulteriori strumenti per tutelare la qualità della vita dei cittadini e garantire un ambiente sereno e rispettoso, soprattutto nelle aree più frequentate.

Il Comitato ha individuato una serie di misure che riguarderanno in particolare la regolamentazione degli orari delle attività commerciali, la limitazione della vendita e del consumo di alcolici e il potenziamento dei sistemi di illuminazione e videosorveglianza. Contestualmente, sarà incrementata la presenza delle forze dell’ordine con servizi di vigilanza mirati nei principali luoghi di aggregazione, al fine di prevenire situazioni di disturbo e assicurare maggiore sicurezza alla comunità. Il Prefetto ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale e del costante monitoraggio del territorio per garantire risposte tempestive e incisive alle esigenze della cittadinanza di Taggia.