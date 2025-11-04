Matteo Marani trionfa a Toirano: vittoria memorabile nel torneo Assoluto di tennis tavolo

Una vittoria in un torneo di categoria 'Assoluto', memorabile per la qualità del gioco espresso per il bordigotto Matteo Marani, passato quest’anno, a rappresentare i colori della squadra del Villaggio Sport T.T. di Chiavari nel campionato nazionale di B2 di Tennis Tavolo.

"Matteo, a Toirano, ha affrontato giocatori di ogni età riportando un ennesima vittoria nel panorama pongistico regionale, riconfermandosi, assieme a Cesare Vercesi, il giocatore più informa della Liguria. Matteo ha vinto agevolmente il suo girone battendo Federico Foti del Villaggio Sport TT, Claudio Pinto del Gstt Bordighera, Edoardo Fiorillo del Gstt Toirano. Passato lo scoglio del Girone, l'atleta bordigotto ha incontrato e battuto GabrieleViterbo del Villaggio Sport TT per 3/0. Nei quarti ha poi battuto Stefano Ratazzi del T.T. Don Bosco Varazze per 3/0 e immediatamente dopo ha incontrato Emiliano Lagorio per per 3/2 in un bellissimo mach.

Approdato alla finale Marani ha così affrontato Cesare Vercesi, della sua stessa squadra chiavarese, in un mach veramente di altissimo livello, sia Vercesi che Marani hanno dato il meglio del loro repertorio in scambi e contro Top prolungati al limite di una 'Fisica', che a grandi livelli, sorpassa il conosciuto e il prevedibile. Il risultato finale a premiato Matteo Marani per 3/1. Terzi a pari merito Emiliano Lagorio del Villaggio sport TT e Giosuè De Barbieri del A.S. Dilettantistica Luigi Rum Compagnia Unica di Genova.