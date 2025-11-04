Calcio a 5. Inizia nel migliore dei modi la stagione in Serie C dell'Airole FC

E' iniziata nel migliore dei modi la stagione 2025-26 dell'Airole FC nella serie C di calcio a 5 della Liguria. I biancoverdi, campioni uscenti del Girone A del Ponente, hanno infatti ottenuto tre vittorie in tre partite conquistando i primi tre punti in campionato e superando il triangolare per la qualificazione alla final four di Coppa Italia della Liguria.

L'esordio vincente è arrivato proprio in Coppa Italia a Cipressa in casa della Carlin's Boys con una convincente vittoria per 7-3 - reti biancoverdi di Christian Biancheri (2), Filippo Caramello Canzone (2), Yassine Lahniche (2) e Luca Scattolini - che è stata poi seguita dal primo trionfo in campionato presso la palestra San Camillo di Imperia in casa dell'Oneglia. Una gara conclusa sul 5-2 grazie alla tripletta di Antonio Romano accompagnata dalle reti di Filippo Caramello Canzone e Yassine Lahniche, nuovo acquisto già grande protagonista di questo inizio stagione.

I ragazzi di coach Fiorenzo Favaloro hanno così concluso il trittico di impegni ravvicinati superando il M.A.C.S. San Lorenzo al Mare nella prima gara interna stagionale disputata ieri sera fra le mura amiche del PalaRoja di Ventimiglia. Un match valido per la seconda giornata del girone di Coppa Italia che ha consentito alle viverne di strappare il pass per la final four già raggiunta nella scorsa stagione. Una partita complessa contro un avversario storicamente difficile che si è chiusa sul 3-2 grazie alle reti di Antonio Romano, Joel Valenti e Yassine Lahniche e che darà ora all'Airole la possibilità di disputare la semifinale contro il Morandi di Genova in una gara di andata e ritorno che segnerà anche la prima trasferta lunga della stagione.

Grande soddisfazione per l'esordio stagionale è stata espressa da tutta la società e dal Presidente Stefano Ricci: "Complimenti ai coach Fiorenzo Favaloro, Francesco Luppino ed a tutti i ragazzi... Siamo però solo all'inizio e già venerdì avremo un impegno molto difficile in campionato in casa contro il Caramagna. Congratulazioni alla squadra che anche durante l'estate ha tenuto alta la guardia partecipando a numerosi eventi e tornei. Nel salutare e ringraziare alcuni giocatori che hanno preso altre strade diamo il benvenuto a diversi nuovi calciatori che sicuramente daranno il massimo per ripetere la fantastica stagione dello scorso anno. Il primo obiettivo della qualificazione alla final four di Coppa Italia è stato conquistato ma ci auguriamo di poter mantenere i vertici del Girone A per raggiungere nuovamente anche la final four regionale di campionato."

In compagnia dell'Airole FC, per la nona stagione consecutiva, anche la Federazione Calcistica del Principato di Seborga che sarà nuovamente rappresentata dai biancoverdi nelle competizioni FIGC del calcio a 5 regionale: "Un'unione ormai storica - ha commentato il DS della FCPS Matteo Bianchini - con quella che è stata la prima squadra partner della nostra Federazione e che è ormai a tutti gli effetti il club con la più grande tradizione di futsal del Ponente Ligure. I nostri complimenti al Presidente Stefano Ricci, al dirigente Salvatore Di Giorno, a tutto lo staff, ai tecnici ed ai giocatori che stanno dando vita ad una fantastica continuità in questo progetto dimostrando di anno in anno una passione senza pari. Auguriamo di cuore all'Airole un'altra grandissima stagione."