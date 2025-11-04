Una vittoria e due pareggi per il settore giovanile dell'Ospedaletti

Il fine settimana delle formazioni giovanili dell’Ospedaletti si chiude con una vittoria e due pareggi.

La Juniores di mister Fabio Luccisano cala il poker in trasferta contro il Molassana Boero e sale a quota 14 punti in classifica, così come l’Under 15 allenata da Marco Anzalone ne ha messi a segno quattro nel pareggio contro il Camporosso che li porta al secondo posto, a 20 punti.

Pareggio, infine, anche per l’Under 16 di mister Paolo Sturaro, fermata sull’1-1 dall’Oneglia.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale

Molassana Boero - Ospedaletti 1-4

Marcatori: Turrini, Magnani, Cascone, Lazri

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Zandonà, 3 Santarsiero, 4 Urciuoli, 5 Pallanca, 6 Lanteri, 7 Turrini, 8 Di Luca, 9 Bini, 10 Lazri, 11 Cascone

A disposizione: 12 Ruscitti, 13 Micaroni, 14 Grillo, 15 Coppola, 16 Giordano, 17 Pafumi, 18 Magnani, 19 Dos Santos

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Oneglia 1-1

Marcatori: Ghiacci

Ospedaletti: 1 Cascione, 2 Modena, 3 Spaggiari, 4 Gjataj, 5 Rodigari, 6 Berruti, 7 Guardiani, 8 Rinaldi, 9 Lazri, 10 Alemanno, 11 Morello

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Ghiacci, 14 Ligato, 15 Sinnona, 16 Stigliano, 17 Aschero, 18 Orlando

Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Regionali Under15

Ospedaletti - Camporosso 4-4

Marcatori: Perato, Sismondini (2), Alioui

Ospedaletti: 1 Loffredo, 2 Siffredi, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui, 8 Sismondini, 9 Larosa, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Orlando, 13 Aschero, 14 Asciutto, 15 Ragazzoni, 16 Laabiouaa, 17 Tagliatini, 18 Airenti, 19 Spanò, 20 Burluni

Allenatore: Marco Anzalone