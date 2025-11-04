Villa della Pergola: una stagione da incorniciare tra ospitalità, gusto e natura. I Giardini, autentico gioiello botanico, resteranno aperti anche durante la stagione autunnale e invernale.

Guidato per il secondo anno dallo Chef Antonio Romano, il Ristorante Nove ha vissuto un periodo di grande crescita e riconoscimenti, distinguendosi come una delle migliori tavole della Liguria.

I due menu degustazione, Naturalia e Terrae, hanno riscosso grande successo, raccontando una cucina di ricerca e territorio.

Tra i piatti simbolo: il plin ripieno di caprino, l’insalata di piccione ubriaco al Pigato, la panzanella di lievito madre e il risotto alla zucca e orzo tostato con animelle.

A chiudere l’esperienza, il nuovo soufflé al cioccolato con nocciole, verbena e agrumi del giardino, firmato dalla pastry chef Rebecca Segna, già premiata da Golosaria per il miglior dolce dell’anno con Cabossa.

Il Relais Villa della Pergola dà appuntamento a marzo 2026, dopo un anno dedicato a un’ospitalità sempre più su misura, raffinata e autentica.

Parte della famiglia Relais & Châteaux e inserito nel circuito Dimore Storiche Italiane, il Relais unisce charme, storia e cultura, offrendo un’esperienza esclusiva nel cuore della Riviera ligure.

Durante la chiusura stagionale, i visitatori potranno accedere agli interni delle Ville nel percorso dei Giardini, per un’esperienza che intreccia natura, arte e memoria.

Nel 2026 Villa della Pergola celebrerà il ventennale del suo salvataggio, avvenuto nel 2006, quando fu sottratta alla speculazione edilizia. Una rinascita che oggi rappresenta un esempio virtuoso di gestione fondata su cura, conoscenza e amore per il territorio.

Il 2025 ha segnato anche i 150 anni della Villa, festeggiati insieme alla rassegna “Alassio e gli Inglesi”, a testimonianza del profondo legame con le origini britanniche del complesso.

Dichiarati Parco più bello d’Italia, i Giardini di Villa della Pergola hanno ottenuto nel 2025 un riconoscimento prestigioso: l’ingresso tra i Partner Garden della Royal Horticultural Society, presieduta da Re Carlo III d’Inghilterra.

Sono solo 27 i giardini al di fuori del Regno Unito a far parte di questa rete esclusiva, un traguardo che consacra Alassio tra le mete botaniche d’eccellenza.

I Giardini resteranno aperti ogni giorno, offrendo ai visitatori atmosfere, colori e profumi che cambiano con le stagioni.

Villa della Pergola



Contatti via Privata Montagu 9, Alassio | Tel. +39 0182 646130

www.villadellapergola.com

www.noveristorante.it