Vallecrosia, Samuele Mistretta è il nuovo campione ligure di enduro categoria Allievi (Foto)

Una giornata piovosa e nebbiosa caratterizza Sestri Levante ma nonostante il tempo inclemente ieri, domenica 2 novembre, è partito il campionato ligure di enduro, specialità Gravity dove il tempo si prende in discesa e il trasferimento fra una prova speciale e l'altra avviene pedalando senza mezzi meccanizzati. "Arriva il momento di Samuele che fa registrare nella prima prova speciale il tempo di 3.48.148 piazzandosi secondo a pochi decimi dal primo" - racconta Più Sport NG Team di Vallecrosia - "Nella seconda prova speciale, invece, Samuele si esprime e chiude la run con cinque secondi di stacco dal secondo con il tempo di 4.55.996. La sommatoria delle due runs, come da regolamento FCI enduro, decreta Samuele campione ligure categoria Allievi 2025".

"Altro rider, questa volta esordiente, in gara è Andrea Laura che si vede sfumare per soli quattro secondi il secondo podio di stagione. Il primo, infatti, era stato la settimana prima all'urban DH di Sanremo" - fa sapere Più Sport NG Team di Vallecrosia - "Andrea chiude questo campionato ligure enduro con il tempo totale delle due runs di 10.28.942. Un 'bravo' va a questo esordiente che avendo cominciato ad allenarsi con perseveranza comincia già a vedere i primi frutti della fatica e della propria dedizione. Ultimo atleta in gara per l'Ngteam più sport è Bruno Ruiz, atleta allievo, anche lui non proprio endurista ma piuttosto downhiller che comunque accetta di buon grado la proposta nell'enduro e si piazza alla sua prima gara in questa disciplina 11esimo con il tempo totale di 11.17.329".