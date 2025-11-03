Sanremo, "Festa del Piccolo Cavaliere" al campo ippico Solaro (Foto)

Giochi, pony e truccabimbi al campo ippico Solaro di Sanremo. La tanto attesa "Festa del Piccolo Cavaliere" ha superato ogni aspettativa regalando ore di puro divertimento e sorrisi a tantissimi bambini entusiasti.
"Una giornata indimenticabile si è svolta il 1 novembre al prestigioso campo ippico Solaro di Sanremo, trasformato per l'occasione in un vero e proprio paradiso per i più piccoli" - fanno sapere gli organizzatori - "Protagonisti a quattro zampe: il Magico Giro Pony, cuore pulsante dell'evento. I docili e affettuosi pony del Solaro hanno accolto i piccoli ospiti, alcuni alla loro prima esperienza in sella. Con l'aiuto di istruttori qualificati, Team Giordano e Monica Martini, i bambini hanno potuto provare l'emozione di cavalcare, sfilando lungo il campo in un'atmosfera magica. Gli occhietti che brillavano per la meraviglia e le risatine eccitate al trotto dei pony hanno testimoniato il successo di questa iniziativa, che unisce lo sport al contatto con la natura".
"Passando per il truccabimbi il Solaro si è riempito di allegre urla e risate, dimostrando che l'equitazione non è solo disciplina ma anche un fantastico veicolo per il gioco e la socializzazione" - dicono - "Dopo tanta attività, la ricarica di energia è stata a dir poco squisita! La festa ha onorato i palati dei suoi piccoli partecipanti con il pasto che amano di più: un delizioso e succulento pranzo all'aperto a base di hamburger, patatine fritte croccanti e bibite fresche, che ha creato un momento conviviale e informale".
La manifestazione, promossa dalla Società Ippica Sanremo, si è rivelata un'ottima opportunità per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell'equitazione e dello sport, garantendo al contempo una giornata di spensieratezza assoluta.