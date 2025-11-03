Pallavolo: nuovo scivolone per il Grafiche Amadeo nel campionato maschile di Serie C

Ancora una battuta d’arresto (la seconda nelle prime due gare del campionato di serie C) per la formazione maschile del Grafiche Amadeo uscita a mani vuote dalla trasferta di Vado, superata per 3 a 1 dopo 1 ora e 32 minuti di gara, (25-18, 20-25, 25-15, 25-22 i parziali) dal Sabazia. Le ragioni di questo k.o. che segue di otto giorni quello patito in casa ad opera della Pallavolo Liguria, trovano spiegazione nella mancata continuità di gioco espressa in campo dai gialloneri che hanno difettato, in particolar modo, in alcuni scambi ed hanno inoltre sbagliato troppo in fase di battuta. Gazzera, Leonelli, Favaloro e compagni non sono riusciti ad incidere più di tanto sugli avversari, apparsi poche volte in difficoltà e forti anche della necessaria esperienza, fattore che ha contribuito –non poco- a consentir loro di gestire meglio la gara.

«Sapevamo che sarebbe stata dura, ma abbiamo comunque fatto vedere cose buone. Dobbiamo essere più lucidi e continui imparando a gestire meglio il servizio. Il gruppo c’è e crescerà.» Il commento rilasciato a fine match dal trainer del team sanremese Rocco Dichio. Questa la formazione schierata in campo dal Grafiche Amadeo: Giorgio Baldi, Luca Bonzani, Luca Brofiga Franchi, Matteo Chionna, Massimiliano Faraldi, Mattia Favaloro, Gioele Gazzera, Dennis Leonelli, Valter Saglietto, Stefano Sbarra, Manuel Travella, Nicholas Van Kleef. All.: Rocco Dichio.

Gli altri risultati: Admo Lavagna – Villaggio Volley 3-0; Colombo Molinari – Dabove Santa Sabina 1-3; Sant’Antonio – Futura Avis Bertoni 0-3; Colombo Genova – Volley Spezia 3-0; Pallavolo Liguria – VT Finale 3-0.

Classifica: Admo Lavagna, Pallavolo Liguria, Dabove Santa Sabina, Colombo Genova e Sabazia 6, Futura Avis Bertoni e Volley Spezia 3, Grafiche Amadeo, Colombo Molinari, Sant’Antonio, VT Finale e Villaggio Volley 0.

Domenica prossima il Grafiche Amadeo tornerà a villa Citera per la disputa della gara valida per la terza giornata del girone di andata. I gialloneri se la vedranno, alle ore 20, col Colombo Molinari.

E’ andata decisamente meglio alla compagine Under 17 Maschile targata Oliflor, affidata alle cure di Alberto Ausenda che nella gara che ha contrassegnato il debutto stagionale, si è imposta in casa per 3 a 1 (25-14; 25-13; 24-26¸5-16 i parziali) sul Bordivolley.

Gli altri risultati: Ecosabazia – Vbc Savona 3-0; Albisola – Imperia Volley (martedì 11-11). Ha riposato: Toirano Alassio.

Classifica: Ecosabazia e Oliflor Sanremo 3, Bordivolley, Vbc Savona, Albisola*, Imperia Volley* e Toirano Alassio* 0. * = Una partita in meno.

Sabato 15, alle ore 18, l’Oliflor Sanremo sarà ospite, al PalaItis dell’Imperia Volley.