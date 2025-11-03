Calcio. Virtus Sanremese inarrestabile: 4-0 al Borghetto e vetta in Prima Categoria

La Virtus Sanremese firma una delle sue migliori prestazioni stagionali e, con una vittoria netta per 4-0, si issa da sola in cima alla classifica del girone A di Prima Categoria.

Una combinazione di risultati favorevoli ha permesso alla formazione matuziana di staccare il Cengio di due punti e il Ventimiglia di tre, consolidando così una leadership che ora appare più che mai meritata. La gara, dominata sin dai primi minuti, ha messo in luce l’identità di gioco della Virtus, fatta di scambi rapidi, movimenti armonici e una chiara volontà di imporre il proprio ritmo.

Già al 9° minuto Giorgio Brizio rompeva l’equilibrio con una conclusione precisa che portava in vantaggio i padroni di casa. Lo stesso Brizio si ripeteva al 30°, firmando una doppietta che indirizzava la partita su binari favorevoli. Due minuti più tardi, al 32°, era Alvarez a suggellare la superiorità della Virtus con un tiro potente sul secondo palo, imparabile per l’estremo difensore avversario. Il primo tempo si chiudeva così con un eloquente 3-0 che rifletteva fedelmente l’andamento della gara.

Nella ripresa, la Virtus continuava a gestire il possesso e a mantenere il controllo del match, fino al 75° minuto, quando un episodio rischiava di riaprire i giochi: l’arbitro espelleva il portiere Michele Brizio per fallo da ultimo uomo, lasciando la squadra in inferiorità numerica. Nonostante l’inferiorità, la Virtus non si scomponeva e, anzi, trovava ancora la via del gol con Andrea Negro, abile a sfruttare un calcio piazzato per siglare il definitivo 4-0.

Quella andata in scena è stata una dimostrazione di forza, sia individuale che collettiva, che conferma la Virtus Sanremese come una delle realtà più solide e ambiziose del campionato. Ora l’attenzione si sposta sul prossimo impegno, in trasferta a Camporosso, dove la squadra matuziana affronterà una formazione in grande forma, reduce da prestazioni convincenti. Sarà un banco di prova importante per testare la continuità e la maturità di una Virtus che sogna in grande.