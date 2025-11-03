Calcio. Sanremese, Simone Quintieri non è più il direttore sportivo dei matuziani

Simone Quintieri non è più il direttore sportivo della Sanremese. Ad annunciarlo, con un comunicato attraverso i propri profili social, è la società matuziana. In settimana i biancazzurri avevano salutato quattro giocatori arrivati proprio durante il mercato estivo con l'allora nuovo ds, e anche con l'esonero di Davide Moro e l'arrivo di Fabio Fossati in panchina, e gli innesti nelle ultime settimane dei difensori Grosso e Slojkowski.

La squadra sta rapidamente cambiando pelle, conseguenza di un inizio di stagione avaro di risultati: il primo successo, infatti, è arrivato solamente all'ottava giornata con la Cairese, prima in panchina di Fossati, s cui sono seguiti il ko di Asti e la vittoria di ieri sul Novaromentin. Simone Quintieri, lo ricordiamo, era arrivato a Sanremo portando con sè anche diversi giocatori, tra i quali anche Tobias Del Piero, figlio della leggenda della Juventus, Alessandro.

Tobias non è mai sceso in campo, nel corso del campionato, a causa di una fastidiosa pubalgia. Ora bisognerà capire, dopo l'arrivo del nuovo allenatore (Moro arrivo sempre per i buoni uffici di Quintieri), l'uscita e l'ingresso di diversi giocatori, se e come cambierà l'assettore tecnico della società biancoazzurra.