Calcio, Sanremese. Masu sulla rottura con Quintieri: "Esonero di Moro punto di non ritorno, Fossati con noi anche la prossima stagione"

Dopo la conclusione del rapporto con il direttore sportivo Simone Quintieri, sono arrivate le parole a commento del presidente Alessandro Masu. Il massimo dirigente matuziano ha confermato come la rottura tra le parti sia arrivata di fatto dopo la scelta di esonerare il tecnico Davide Moro.

"La decisione di separare le strade per divergenze tecniche, societarie e soprattutto manageriali con Quintieri, era già stata presa dopo la partita di Biella, quando ho deciso senza più indugiare di sollevare dall’incarico sia Moro che Bastrini. Scelta non condivisa dal signor Quintieri e dal suo entourage, che lo ha portato per ovvi motivi ad allontanarsi dalla Sanremese".

Masu ha rivendicato a pieno titolo la scelta di ingaggiare Fabio Fossati: "Ho scelto il mister personalmente, senza farmi consigliare da nessuno. Lo volevo portare a Sanremo già due anni fa ma purtroppo sono arrivato tardi perché lo stesso Fossati aveva deciso la settimana prima di fare un’esperienza nel calcio femminile. Lo scorso anno idem, ho provato a portarlo a Sanremo ma lo stesso aveva ancora un contratto con il Genoa. Quest’anno siamo partiti per il primo anno affidandoci totalmente al nuovo Direttore Sportivo, quindi a lui la scelta di portare gli allenatori (3) e la maggior parte dei giocatori ad eccezione di quelli confermati dallo scorso campionato. Alla luce dei risultati, 4 punti in 7 partite, ho deciso di cambiare radicalmente rotta assumendomi ogni responsabilità sia tecnica che di squadra insieme a Mister Fossati. La rotta si sta invertendo, con sei punti raccolti in tre gare, e sono convinto che l’esperienza di Fossati ci porterà a guardare al futuro in maniera più ottimistica".

La chiosa è sul contratto tra la Sanremese e il nuovo tecnico, in sella alla panchina del Comunale anche nella prossima stagione: "Ricordo che Mister Fossati - conclude Masu - sarà l’allenatore della Sanremese anche la prossima stagione in quanto gli è stato proposto un contratto biennale che lui ha accettato con molta determinazione e voglia di successi, come lo deve essere un allenatore che siede sulla panchina di una società prestigiosa qual’ è la Sanremese”.