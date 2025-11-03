 / Sport

Sport | 03 novembre 2025, 18:18

Calcio. Sanremese, dalla Folgore Caratese arriva l'attaccante Pereira

Masu: "A Fossati un ruolo alla Alex Ferguson. Spetta all'allenatore fare la squadra"

La Sanremese ha ufficializzato l'ingaggio dell’attaccante classe 2001 Leonardo Pereira Lopes.

Brasiliano, giocatore dotato di grande fisicità e capacità offensive, vanta un percorso calcistico solido, cresciuto nel settore giovanile del Novara, con l'esordio in prima squadra nel 2021/22. Passato poi al Modena, accumula successive esperienze in Serie D vestendo le maglie di Gozzano, NovaRomentin, Prato e, nella stagione in corso, della Folgore Caratese.

Il numero uno del sodalizio matuziano, Alessandro Masu, si è espresso così in merito al nuovo acquisto ma non solo:

"L'arrivo di Pereira va a inserirsi in quello che è un progetto su due anni con mister Fossati, che ho scelto personalmente. Si dice che nel nostro organico mancava l'attaccante, in realtà c'erano altre cose da sistemare: le scelte fatte a inizio stagione da Quintieri e da Moro, che non si sono rivelate all'altezza, forse anche perchè loro stessi erano alla prima esperienza in questa categoria, mi ha portato a cambiare rotta, e a tornare a quello che era un po' il modello del mio primo anno con Andreoletti: Fossati avrà un ruolo alla Alex Ferguson, perchè sono convinto che debba essere l'allenatore a dover costruire la squadra. E di questa decisione me ne prendo tutte le responsabilità. Pereira e Moreo formano una delle coppie più forti dell'intero girone: la squadra è attrezzata per fare un campionato importante, abbiamo lasciato diversi punti per strada, ma il torneo è ancora molto lungo e tutto può succedere".

Federico Bruzzese

