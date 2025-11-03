Calcio femminile. Matuziana Under 15 travolgente: 5-2 al Sestri Levante e sogno nazionale ancora vivo

Sul campo Pian dei Cavalieri si è disputata la sesta giornata del Campionato Regionale Femminile Under 15, che ha visto la Matuziana Sanremo imporsi con un netto 5-2 sul Sestri Levante.

Una vittoria fondamentale per le ragazze sanremesi, che continuano a inseguire con determinazione il sogno di accedere alle fasi nazionali. Protagonista assoluta dell’incontro è stata Chrystal Pastorino, attaccante classe 2010, autrice di un poker di gol che ha messo in ginocchio la difesa avversaria e ha confermato il suo straordinario stato di forma.

Con le quattro reti messe a segno, Pastorino sale in vetta alla classifica delle marcatrici del campionato con ben 16 gol in sei partite, un bottino impressionante che la consacra come uno dei talenti più promettenti del torneo. La sua prestazione ha trascinato la Matuziana in una gara tutt’altro che semplice, dove il Sestri Levante ha mostrato buone trame di gioco e grande intensità, ma non è riuscito a contenere la furia offensiva delle padrone di casa.

Il successo permette alla Matuziana di mantenere vive le speranze di qualificazione, portandosi a quota 12 punti in classifica, appena dietro le prime tre della graduatoria. La squadra sanremese dimostra ancora una volta di avere qualità, carattere e una guida tecnica capace di valorizzare il talento delle giovani atlete. La corsa verso le fasi nazionali è ancora lunga, ma con prestazioni come quella di ieri, il traguardo sembra sempre più alla portata.

Classifica Campionato Regionale Femminile Under 15 – 6ª Giornata

14 Entella

13 Genoa Cricket

13 Angelo Baiardo

12 Matuziana Sanremo

9 Prese

9 Genoa 1999

9 Merlino

9 Ceriale

6 Sestri Levante

3 Genova Calcio

1 Superba

1 Molassana