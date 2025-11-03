Arma di Taggia: chiusura temporanea del Centro ME-LAB il 5 novembre

Il Centro di Promozione Salute e Psicologia Digitale ME-LAB, situato in via Nino Pesce ad Arma di Taggia, resterà chiuso nella giornata di mercoledì 5 novembre 2025.

La sospensione delle attività è dovuta a motivi organizzativi interni e riguarda esclusivamente quella data. L’azienda sanitaria rassicura l’utenza che il centro tornerà regolarmente operativo già da giovedì 6 novembre, con il consueto orario e la piena disponibilità dei servizi.

Il Centro ME-LAB rappresenta un punto di riferimento per la promozione del benessere psicologico e della salute digitale, offrendo percorsi di supporto, consulenze e iniziative rivolte a tutte le fasce d’età. La chiusura temporanea non comporterà modifiche ai programmi in corso, né influirà sulle prenotazioni già effettuate, che verranno regolarmente gestite a partire dalla riapertura.