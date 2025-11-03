Comuni Montani, Natale (PD): “L’assessore Piana conferma il taglio dei comuni montani in Liguria, ma non mette in campo nessuna soluzione"

“Le recenti dichiarazioni di Piana sui comuni montani ci preoccupano e certificano tre cose: uno, smentendo sé stesso, l’assessore ora afferma che esiste una proposta nazionale di rivisitazione dei comuni montani con un taglio pesante che riguarda la nostra regione; due, che la Liguria è una delle poche a non aver avanzato nessuna proposta migliorativa che riguardi tutto il territorio regionale, contento che i comuni del suo bacino elettorale, alla faccia dell’interesse generale, non subiranno grosse ripercussioni, e infine che si rischia un taglio delle risorse destinato a questa voce, visto che spera che nella prossima finanziaria le risorse rimangano inalterate. Questa giunta regionale non tutela i territori montani del nostro entroterra e accetta come un fatto compiuto i tagli che questo governo sta mettendo in campo. Ancora una volta, pur di assecondare e non scontentare il proprio partito, la Lega, Piana, non contrasta le scelte del ministro, che vengono anteposte alle esigenze dei territori liguri. Noi continueremo a tutti i livelli istituzionali a far sentire la nostra voce a difesa del nostro entroterra. Al fianco dei sindaci che in queste ore, con preoccupazione, stanno assumendo iniziative a difesa delle proprie comunità anche grazie al lavoro che Anci Liguria sta mettendo in campo”, così il segretario del PD Liguria Davide Natale e consigliere regionale PD su taglio ai comuni montani



