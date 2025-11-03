Sanremo: il noto alpinista Matteo Della Bordella protagonista al Casinò per gli 80 anni del CAI Sanremo

Domani (martedì 4 novembre) la sezione di Sanremo del Club Alpino Italiano festeggia gli 80 anni di attività regalando a tutti gli appassionati di montagna un appuntamento imperdibile: alle 21, nel prestigioso Teatro del Casinò, Matteo Della Bordella, uno dei volti più noti dell’alpinismo contemporaneo, racconterà le sue ultime avventure negli angoli più remoti del globo.

Dai picchi granitici della Patagonia alle selvagge vette della Groenlandia orientale: un viaggio suggestivo, alla scoperta di uno stile alpinistico ed esplorativo unico, caratterizzato da un approccio minimale e da un profondo rispetto per gli ambienti naturali attraversati.

Ad accompagnare Della Bordella, due fortissimi alpinisti della nuova generazione: Marco Cocito e Dario Eynard. I due giovani scalatori racconteranno le proprie esperienze all’interno del gruppo “Eagle Team”, creato nel 2023 dal Club Alpino con il coordinamento di Della Bordella, per accompagnare quindici giovani talenti nella crescita alpinistica e professionale.

“Domani sera assisteremo ad un appuntamento davvero interessante – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali –, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Sanremo. Gli 80 anni della sezione di Sanremo del CAI rappresentano un traguardo che non valorizza solto la lunga storia di una realtà associativa ma anche l’impegno costante di generazioni di appassionati che hanno contribuito a diffondere i valori della montagna, del rispetto per l’ambiente e della solidarietà. La presenza del noto alpinista Matteo Della Bordella aggiunge ulteriore valore alla ricorrenza. Patrocinare quest’iniziativa significa riconoscere il ruolo del CAI come presidio di cultura e formazione, nonché rinnovare il legame profondo con il territorio”

Oltre al patrocinio del Comune di Sanremo, l’evento ha ricevuto anche quello di Regione Liguria e del Club Alpino Accademico (CAAI).

Sarà moderata da Serafino Ripamonti, giornalista, scalatore e membro, come Matteo Della Bordella, del prestigioso gruppo dei “Ragni di Lecco”.

Ingresso libero.