Derby del Ponente al Camporosso: l’Ospedaletti si arrende 2-3 nonostante i gol di Calderone e Rotolo

All’Ospedaletti non sono bastate le reti di Calderone e Rotolo per avere la meglio nel derby del Ponente contro il Camporosso. La prima occasione del match, al “Ciccio Ozenda”, è per i padroni di casa: Ambesi colpisce di testa su calcio di punizione di Rotolo, ma la palla termina alta di poco. Bazzoli è bravo a neutralizzare la punizione insidiosa di Scarfò e a salvare ancora su un tiro di Luci indirizzato all’angolino. El Kamli ci prova dall’interno dell’area, ma la sua conclusione finisce fuori. La prima frazione si chiude sullo 0-0.



Nella ripresa il Camporosso trova il vantaggio al 55’: Luci è abile a sfruttare un’incertezza orange a centrocampo e firma lo 0-1. Passano cinque minuti e arriva anche il raddoppio ospite, ancora su una leggerezza della retroguardia dell’Ospedaletti: Managò ne approfitta e insacca.

I padroni di casa protestano per un calcio di rigore non concesso dopo un netto fallo di mano in area. All’81’ arriva il gol che accorcia le distanze: Calderone inventa un colpo di testa su assist di Rotolo e riapre la gara. Ma il Camporosso ristabilisce subito il doppio vantaggio. Luci viene atterrato in area, l’arbitro assegna il rigore tra le proteste dell’Ospedaletti. Sul dischetto va Managò, Bazzoli respinge, ma il numero 7 è il più lesto sulla ribattuta e firma la sua doppietta personale.

Al secondo minuto di recupero Rotolo trova il gol con un gran tiro che si insacca sotto l’incrocio, ma non basta: la gara si chiude sul 2-3.

Ospedaletti - Camporosso 2-3

Marcatori: 55’ Luci, 60’ e 85’ Managò, 81’ Calderone, 90’+2 Rotolo

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cianci, 3 Cordì, 4 Sartori (55’ 19 Grifo), 5 Ambesi (53’ 14 Bacciarelli), 6 Saih (55’ 20 El Kamli I.), 7 Russo (51’ 16 Salmaso), 8 Molinari, 9 Calderone, 10 Rotolo, 11 El Kamli M. (75’ 18 Zito)

A disposizione: 12 Gallo, 13 Ferrari, 15 Rosso, 17 Alemanno

Allenatore: Fabio Luccisano

Camporosso: 1 Moro, 2 Monteleone, 3 Pilia (85’ 16 Cecconi), 4 Oliveri, 5 Scarfò, 6 Gentile, 7 Managò (90’ 17 Falone), 8 Calvini, 9 Boussaha (82’ 14 Santoianni), 10 Luci, 11 Piana (8’ 15 Gibelli)

A disposizione: 12 Magnoli, 13 Badjie, 18 Giglio, 19 Demme

Allenatore: Daniele Predoti

Arbitro: Alessandro Cattunar (Imperia)

Ammoniti: El Kamli M., Cordì, Rotolo, Managò