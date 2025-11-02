 / Sport

Calcio. Serie D, il racconto di Sanremese-Novaromentin (Live)

SANREMESE-NOVAROMENTIN 2-0 (18' Garcia, 46' Andreis)

SANREMESE: Gattuso, Bregliano, Garcia, Djorkaeff, Monticone, Cavaliere, Osuji, Grosso, Andreis, Zagarese, Ceschin. A disp. Bohli, Di Fino, Slojkowski, Santanocito, Sambou, Vindigni, Cepele, Cipriani, Nervino. All. Fossati

NOVAROMENTIN: Gadda, Pompilio, Catania, Longo, Gozzo, Oliveri, Rettore, Tunesi, Cenci, Martiner, Pomoni. A disp. Piersanti, Silvestris, De Lorenzis, Bignoli, Bertelegni, Valenti, Crivelli, Mindruta, Bellingrado. All. Molluso

ARBITRO: Santeramo di Monza

1' inizia il match

5' Catania ruba palla a Garcia e si invola, Monticone chiude in corner. Sugli sviluppi dell'angolo ancora Catania salta Osuji ma non riesce a rendersi pericoloso

11' bella azione offensiva per una Sanremese oggi senza attaccanti di ruolo: cross di Djorkaeff ma sul secondo palo arriva con un tempo di ritardo Ceschin che non riesce a battere a rete 

18' Sanremese in vantaggio: eurogol su punizione dai 28 metri di Fabien Garcia. Il calcio da fermo se lo era conquistato Andreis

23' ospiti vicino al pari con un bel tiro a giro di Gozzo, Gattuso era sulla traiettoria ma la palla esce di poco

30' cambia portiere il Novaromentin: Gadda ha resistito mezzora dopo uno scontro nei primi minuti con Osuji ma non riesce a proseguire. Al suo posto Piersanti

35' giallo sacrosanto a Cenci che ferma Djorkaeff che si era lanciato in una fantastica serpentina

37' altra bella serpentina di Catania che arriva quasi a tu per tu con Gattuso, ci pensa Monticone a murarlo in corner esultando come un gol fatto

40' Catania tiene troppo il pallone, alla fine strozza il tiro e il suo destro si spegne sul fondo

43' super azione di Andreis che serve Osuji, il suo destro passa poco lontano dall'incrocio

Finito il primo tempo dopo 2' di recupero

46' raddoppio Sanremese: Cavaliere imbecca Andreis che ha quasi un'autostrada, evita il ritorno dei difensori ospiti e batte Piersanti in uscita con un preciso diagonale

52' Bertelegni per Martiner nel Novaromentin 

53' bel fraseggio ospite nello stretto, riparte la Sanremese con Monticone, Andreis porta palla e serve Djorkaeff che sbaglia conclusione

54' Valenti per Cenci negli ospiti

59' Crivelli per Longo

63' Santanocito e Slojkowski per Zagarese e Monticone

65' Santanocito con coraggio, un bel destro purtroppo alto al primo pallone toccato

70' progressione di Djorkaeff, cross basso a cercare Andreis ma la deviazione di Oliveri per poco non diventa un clamoroso autogol 

74' ammonito Rettore per fallo su Osuji

76' altra grande combinazione Andreis-Djorkaeff, il francese si libera in area per il tiro, salva coi piedi Piersanti

81' ripartenza matuziana con Osuji che va al tiro dal limite dell'area, alto

82' Sambou per Andreis e Silvestri per Pompilio

89' punizione di Catania potente ma imprecisa

90' sei minuti di recupero

Finisce il match

Federico Bruzzese

