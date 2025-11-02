Calcio. Serie D, Garcia e Andreis: la Sanremese vola. Al "Comunale" battuto il Novaromentin 2-0

SANREMESE-NOVAROMENTIN 2-0 (18' Garcia, 46' Andreis)
SANREMESE: Gattuso, Bregliano, Garcia, Djorkaeff, Monticone, Cavaliere, Osuji, Grosso, Andreis, Zagarese, Ceschin. A disp. Bohli, Di Fino, Slojkowski, Santanocito, Sambou, Vindigni, Cepele, Cipriani, Nervino. All. Fossati
NOVAROMENTIN: Gadda, Pompilio, Catania, Longo, Gozzo, Oliveri, Rettore, Tunesi, Cenci, Martiner, Pomoni. A disp. Piersanti, Silvestris, De Lorenzis, Bignoli, Bertelegni, Valenti, Crivelli, Mindruta, Bellingrado. All. Molluso
ARBITRO: Santeramo di Monza
Un'ottima Sanremese batte, al termine di un match di sostanza e qualità, un Novaromentin impreciso che incappa al "Comunale" in una giornata no.
Ciò non toglie comunque meriti alla squadra di Fossati, che senza attaccanti di ruolo sblocca il match al 18' con una gran punizione all'incrocio di Garcia. Nella ripresa Osuji e Djorkaeff, inedito reparto avanzato, riesce a muoversi meglio e creare tante occasioni, grazie anche al raddoppio messo a segno a inizio secondo tempo da un gran destro di Andreis ottimamente servito da Cavaliere. Pochi patemi in difesa, con Gattuso autore di una gran parata al 92' su Catania, il migliore degli ospiti, a evitare patemi nei minuti finali.
LA CRONACA DEL MATCH
5' Catania ruba palla a Garcia e si invola, Monticone chiude in corner. Sugli sviluppi dell'angolo ancora Catania salta Osuji ma non riesce a rendersi pericoloso
11' bella azione offensiva per una Sanremese oggi senza attaccanti di ruolo: cross di Djorkaeff ma sul secondo palo arriva con un tempo di ritardo Ceschin che non riesce a battere a rete
18' Sanremese in vantaggio: eurogol su punizione dai 28 metri di Fabien Garcia. Il calcio da fermo se lo era conquistato Andreis
23' ospiti vicino al pari con un bel tiro a giro di Gozzo, Gattuso era sulla traiettoria ma la palla esce di poco
30' cambia portiere il Novaromentin: Gadda ha resistito mezzora dopo uno scontro nei primi minuti con Osuji ma non riesce a proseguire. Al suo posto Piersanti
35' giallo sacrosanto a Cenci che ferma Djorkaeff che si era lanciato in una fantastica serpentina
37' altra bella serpentina di Catania che arriva quasi a tu per tu con Gattuso, ci pensa Monticone a murarlo in corner esultando come un gol fatto
40' Catania tiene troppo il pallone, alla fine strozza il tiro e il suo destro si spegne sul fondo
43' super azione di Andreis che serve Osuji, il suo destro passa poco lontano dall'incrocio
Finito il primo tempo dopo 2' di recupero
46' raddoppio Sanremese: Cavaliere imbecca Andreis che ha quasi un'autostrada, evita il ritorno dei difensori ospiti e batte Piersanti in uscita con un preciso diagonale
52' Bertelegni per Martiner nel Novaromentin
53' bel fraseggio ospite nello stretto, riparte la Sanremese con Monticone, Andreis porta palla e serve Djorkaeff che sbaglia conclusione
54' Valenti per Cenci negli ospiti
59' Crivelli per Longo
63' Santanocito e Slojkowski per Zagarese e Monticone
65' Santanocito con coraggio, un bel destro purtroppo alto al primo pallone toccato
70' progressione di Djorkaeff, cross basso a cercare Andreis ma la deviazione di Oliveri per poco non diventa un clamoroso autogol
74' ammonito Rettore per fallo su Osuji
76' altra grande combinazione Andreis-Djorkaeff, il francese si libera in area per il tiro, salva coi piedi Piersanti
81' ripartenza matuziana con Osuji che va al tiro dal limite dell'area, alto
82' Sambou per Andreis e Silvestri per Pompilio
89' punizione di Catania potente ma imprecisa
90' sei minuti di recupero
Finisce il match