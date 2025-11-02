Calcio. Sanremese-Novaromentin 2-0, le parole a fine partita di mister Fossati e Andreis (Video)

Non può che essere soddisfatto mister Fabio Fossati per la vittoria e la prova convincente della sua Sanremese che ha piegato 2-0 un Novaromentin sottotono. Il tecnico esalta come i suoi ragazzi si siano messi a disposizione e il sacrificio che c'è da parte loro per la causa comune. Società attenta e presente anche a guardare cosa offre il mercato per il comparto attaccanti.

Simone Andreis ha messo a segno il suo secondo gol in campionato: come sempre dedica alla famiglia presente in tribuna e un'esultanza tutta particolare nata con Oan Djorkaeff.