Basket, trasferta amara per il Bvc Sanremo E.On

Trasferta amara sabato sera per il Bvc Sanremo E.On sul parquet della forte Juvenilia Varazze.
Dopo un primo tempo ben giocato (37-31 per i savonesi all’intervallo lungo), il Bvc è letteralmente crollato nella ripresa segnando la miseria di 9 punti. A parziale giustificazione il valore dell’avversario e il roster limitato a disposizione di coach Andrea Berardi.
Divisione Regionale 1 – sesta giornata
Juvenilia Varazze – Bvc Sanremo E.On 81-40 (21-19, 16-12, 21-5, 23-4)
Juvenilia Varazze: Rebasti 11, Muscella 2, Fazio G. 10, Valdora 11, Fazio P. 12, Pelegi Scalzi 14, Delfino 2, Bruzzone 5, Rollo 12, Bogni 2, Fabbri. Coach: P. Bruzzone. Assistente: G. Pozzo.
Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 8, Nicomedi 5, Formica 1, Deda 2, Gagna 15, Lartsenko 6, Lupi 3. Coach: A. Berardi.