Sport | 02 novembre 2025, 07:45

Basket, trasferta amara per il Bvc Sanremo E.On

Perde sul parquet della Juvenilia Varazze

Trasferta amara sabato sera per il Bvc Sanremo E.On sul parquet della forte Juvenilia Varazze.

Dopo un primo tempo ben giocato (37-31 per i savonesi all’intervallo lungo), il Bvc è letteralmente crollato nella ripresa segnando la miseria di 9 punti. A parziale giustificazione il valore dell’avversario e il roster limitato a disposizione di coach Andrea Berardi.

Divisione Regionale 1 – sesta giornata

Juvenilia Varazze – Bvc Sanremo E.On 81-40 (21-19, 16-12, 21-5, 23-4)

Juvenilia Varazze: Rebasti 11, Muscella 2, Fazio G. 10, Valdora 11, Fazio P. 12, Pelegi Scalzi 14, Delfino 2, Bruzzone 5, Rollo 12, Bogni 2, Fabbri. Coach: P. Bruzzone. Assistente: G. Pozzo.

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 8, Nicomedi 5, Formica 1, Deda 2, Gagna 15, Lartsenko 6, Lupi 3. Coach: A. Berardi.

 

Redazione sportiva

