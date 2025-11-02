Halloween solidale a San Lorenzo al Mare: l’Unicef protagonista per i diritti dell’infanzia (foto)

La festa di Halloween si è trasformata in un momento di solidarietà e consapevolezza grazie all’iniziativa promossa dall’Unicef provinciale, ospitata con entusiasmo dal Comune di San Lorenzo al Mare. Unico tra i centri rivieraschi ad accogliere l’organizzazione internazionale, il borgo ha dedicato la giornata ai diritti dei bambini, unendo divertimento e impegno civile.

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con la Pro Loco, il C.I.V. Magdala e la Compagnia Teatrale dell’Albero, ha visto la partecipazione attiva dei volontari Unicef, che hanno distribuito — a fronte di una donazione minima — piantine d’ulivo decorate con simboli della festa: pipistrelli, ragnetti, fantasmini e mostriciattoli. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha permesso alle famiglie di portare a casa un oggetto simbolico e contribuire concretamente alle finalità dell’Unicef.

“Dietro ogni piantina c’è un messaggio forte — spiegano i volontari —: milioni di bambini nel mondo vivono in condizioni di emergenza, tra guerre, malnutrizione, malattie e povertà. Halloween può essere anche questo: un’occasione per ricordare chi non ha voce e per costruire ponti tra comunità locali e impegno globale”.

Presso la postazione Unicef erano presenti Rita Garino (Valle Argentina), Cosima Carratta (Sanremo), Cinzia Balestra (San Lorenzo al Mare) e il presidente del Comitato Provinciale Unicef Imperia, Raffaele Regina. Tutti hanno espresso grande soddisfazione per la risposta della cittadinanza, che ha partecipato con generosità e attenzione.

L’iniziativa ha dimostrato come anche una festa popolare possa diventare strumento di sensibilizzazione, senza perdere la sua dimensione ludica. “Per i bambini — sottolineano gli organizzatori — Halloween è solo un gioco innocuo e divertente. Ma può anche essere il punto di partenza per educare alla solidarietà e alla cittadinanza attiva”.