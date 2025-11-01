Il sanremese Kevin Liguori vince il campionato RMax 2025 (Foto)

Kevin Liguori vince il campionato RMax 2025 sul circuito internazionale di Siena. Fantastica vittoria per il sanremese protagonista dell’ultimo round del campionato organizzato da IRK ProMotion nel weekend del 25 e 26 ottobre.

Presentatosi con 89 punti di vantaggio sul suo diretto rivale Mauro Palermo, giovanissimo talento emergente, il sanremese Kevin Liguori è sceso in pista con una strategia ben chiara, non prendere troppi rischi così da conquistare l’ambita coppa. La domenica è iniziata, come al solito, dalle prove libere, in cui i piloti affrontano e studiano per le prime tornate in assoluto il tracciato che darà scena alle gare di qualifica per stabilire l’ordine di partenza della finale. Il sanremese già dalle prove libere è risultato in forma, siglando dei tempi ottimi rispetto ai suoi diretti avversari. La prima gara di qualificazione lo ha visto partire in leggera difficoltà, solo sesto, ma con un’ottima partenza è riuscito a sopravanzare fino al terzo posto, riuscendo poi a mantenerlo per tutti gli 8 giri della gara. La seconda manche è quella che ha messo più in crisi la strategia di Kevin.

Subito dopo lo start, che lo ha visto partire in decima posizione a causa di un guasto tecnico del kart, un piccolo incidente ha infranto le speranze di una rimonta decisiva, obbligandolo ad accettare solo una decima posizione finale. Le due gare di qualifica non regalano lo sperato, e Kevin è costretto a partire solo in 18esima posizione in finale a svantaggio di Palermo, 12esimo. Nonostante il diretto avversario, autore di un’ottima seconda gara di qualificazione, avesse accorciato il distacco in campionato, i calcoli indicavano che se Liguori avesse terminato dietro al Romano di minimo 10 posizioni, matematicamente il campionato l’avrebbe comunque vinto.

Le prime fasi di gara sono segnate da dei contatti nelle prime tre curve, in cui Kevin però è riuscito ad uscirne indenne, guadagnando addirittura 10 posizioni. Diverso il destino di Mauro Palermo, che per evitare i contatti è stato obbligato ad attraversare un tratto di circuito al di fuori dell’asfalto, venendo sfilato dagli avversari. Liguori non si ferma all’ottava posizione ma continua a spingere fino ad arrivare alla sesta, staccando di ben otto posizioni il suo diretto avversario, Palermo. Questo risultato gli permette di passare sotto alla bandiera a scacchi festeggiando per l’ufficialità della conquista del campionato. Il sabato, dedicato al campionato R-one è stato anch’esso difficile ma con un finale decisamente più amaro. La prestazione del Goats Racing Team Blue, caratterizzata da tantissime difficoltà tecniche non è bastato per mantenere il podio di campionato EK2, facendolo scalare in una immeritata quarta posizione finale.

"È stato un weekend amaro e dolce" - spiega Kevin Liguori - "Il sabato purtroppo non è andata bene e mi è dispiaciuto molto. Ci tenevamo tanto al secondo posto ma abbiamo fatto il massimo, quindi, non siamo saliti sul podio a testa alta, perché è così che deve essere. La domenica, invece, è arrivata la parte dolce, anche se ammetto che sono sempre stato molto sereno e concentrato. Dopo la seconda Manche ero un po' nervoso a causa del contatto in partenza che aveva infranto la mia strategia di rimonta, in più in quella gara, Palermo aveva recuperato punti. In finale, invece, sono partito sereno, ero totalmente conscio di cosa dovevo fare e che se al via non mi fossi incastrato nuovamente in contatti, sarei stato capace di portare a casa il campionato e così è andata. È stato bellissimo abbracciare tutti i miei amici e anche avversari dopo che è finita la gara, ci tenevo davvero tanto".

"Tutto questo è stato possibile grazie solo ai miei sponsor, che sono contento di ringraziare sempre e, soprattutto, di portarli con me sul gradino più alto" - conclude Kevin -"Ringrazio Limpianti, Sistel e Irideo Visible Energy, CNA Imperia, Pasta Fresca Morena e Synergie".