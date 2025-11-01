Calcio. Sanremese, nuovo innesto in difesa: arriva il terzino polacco Slojkowski

A poche ore dalla sfida al Novaromentin al "Comunale" arriva una nuova ufficialità di mercato per la Sanremese, che ingaggia il difensore Marcin Slojkowski.
Questo il comunicato della società biancazzurra:
La Sanremese ha raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive, anno 2025/26, con il classe 2006 Marcin Slojkowski.
Polacco, terzino destro, cresciuto nelle giovanili del Wisla Plock, fa il suo esordio in Italia nella stagione 2024 nelle fila del Vittoria Calcio. Arriva a Sanremo dopo l’ultima esperienza a Sambiase in Serie D.