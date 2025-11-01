 / Sport

01 novembre 2025

Calcio. Sanremese, nuovo innesto in difesa: arriva il terzino polacco Slojkowski

Classe 2006; ufficializzato a poche ore dalla sfida di campionato contro il Novaromentin

Calcio. Sanremese, nuovo innesto in difesa: arriva il terzino polacco Slojkowski

A poche ore dalla sfida al Novaromentin al "Comunale" arriva una nuova ufficialità di mercato per la Sanremese, che ingaggia il difensore Marcin Slojkowski.

Questo il comunicato della società biancazzurra:

La Sanremese ha raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive, anno 2025/26, con il classe 2006 Marcin Slojkowski. 
Polacco, terzino destro, cresciuto nelle giovanili del Wisla Plock, fa il suo esordio in Italia nella stagione 2024 nelle fila del Vittoria Calcio. Arriva a Sanremo dopo l’ultima esperienza a Sambiase in Serie D.

