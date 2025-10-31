Volley. Grafiche Amadeo, è sfida al Sabazia. Coach Dichio: “Partita dura ma stimolante, serviranno lucidità e identità di gioco”

Primo appuntamento esterno della stagione per il Grafiche Amadeo atteso domenica, alle 19,30, al PalaZucchi di Vado, dal Sabazia. La partita, valida per la seconda giornata del campionato maschile di serie C, arriva otto giorni dopo il debutto interno dei gialloneri di Rocco Dichio culminato con la sconfitta patita per 3 a 0, punteggio maturato al termine di un acceso confronto, ad opera della Pallavolo Liguria, la squadra sorta la scorsa estate da un accordo tra due delle migliori realtà pallavolistiche della regione: il Vbc Savona ed il Cus Genova.

Quello col Sabazia uscito vittorioso a sua volta, lo scorso fine settimana, per 3 a 1 dalla sfida esterna con gli spezzini del Futura Avis Bertoni, si preannuncia come un match già importante ai fini della classifica e del morale.

«La gara con Sabazia è storicamente sempre particolare, ma preferiamo non caricarla di troppi significati – commenta il trainer del Grafiche Amadeo, Rocco Dichio – loro sono una buona squadra: sarà una partita dura, ma stimolante. Il gruppo sta bene. I ragazzi hanno lavorato con continuità e senza pressione, ed è l’aspetto più importante per crescere. I nuovi si sono integrati alla perfezione, hanno portato entusiasmo e si sono adattati rapidamente. Le criticità sono quelle classiche: dovremo mantenere lucidità nei momenti chiave e non snaturare il nostro gioco, anche se la gara, sono convinto, sarà intensa».

Il fischio d’inizio della sfida di domenica è previsto per le ore 19,30. Dirigeranno il match gli arbitri Valter Pagliero e Manuela Bellotto.

