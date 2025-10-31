Volley giovanile, al via i campionati del Comitato Liguria Ponente: in campo l'Oliflor Sanremo Under 17

Questo fine settimana prende il via, con alcune squadre già impegnate nella seconda giornata, il campionato giovanile gestito dal Comitato Liguria Ponente della Fipav, presieduto da Salvatore “Ciccio” Clemente. Nel direttivo del Comitato figurano, in qualità di vice presidenti, anche importanti rappresentanti del panorama pallavolistico locale: Giuseppe Privitera, massimo dirigente del Riviera Volley Sanremo, Eva Oliveri e Roberto Parodi.

Tra i vari appuntamenti del weekend spicca soprattutto il campionato maschile Under 17, che vedrà al via sette formazioni. Tra queste figura la rinnovata compagine targata Oliflor Sanremo, emanazione della Riviera Volley. Il team giallonero, allenato da Alberto Ausenda con Rocco Dichio nel ruolo di secondo, comprende alcune delle migliori promesse della pallavolo ponentina, tra cui due atleti in prestito dall’Imperia Volley e un giovane talento proveniente dal Bordivolley, già inserito nella rosa della prima squadra di serie C.

L’esordio è previsto domenica alle 10.30 sui campi attrezzati presso il Mercato dei Fiori di Sanremo, in via Quinto Mansuino, contro il Bordivolley. Il programma della prima giornata si apre questa sera a Vado con la sfida tra Sabazia ed Ecosavona, mentre martedì a Savona, in via delle Trincee, si disputerà il confronto tra Albisola e Imperia Volley. Osserverà un turno di riposo il Toirano Alassio. "Il primo obiettivo è far crescere e maturare i nostri giovani – commenta il trainer del sodalizio sanremese, Alberto Ausenda –. In campo contiamo di dire la nostra, con la ferma convinzione di poter arrivare il più in alto possibile".