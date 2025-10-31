Halloween al Molo 8.44, giornate ricche di attività per la festa più spaventosa dell’anno

Il Molo 8.44 si prepara a vivere un lungo weekend di magia, divertimento e brividi con giornate interamente dedicate alla festa più amata dai bambini: Halloween.
Un programma di animazione speciale pensato per far divertire grandi e piccini tra laboratori, sfilate e dolcissimi momenti di gioco.
Venerdì 31 ottobre: Dolcetto o scherzetto.
La tradizione continua con la caccia alle caramelle tra i negozi del Molo. A partire dalle 16.00, le animatrici accompagneranno i più piccoli in un pomeriggio di festa, tra risate, giochi e tantissimi dolcetti.
Sabato 1 novembre: Grande Sfilata di Halloween
Gran finale con la sfilata a premi: dalle 15.30 (inizio alle 16.00) i bambini potranno sfilare mostrando i propri costumi e le maschere più originali. In palio, premi e riconoscimenti per i travestimenti più creativi.
"Tre giorni di allegria e paura al punto giusto, per vivere la magia di Halloween in famiglia… solo al Molo 8.44" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.