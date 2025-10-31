Sanremo, in primavera torna il Corso Fiorito: il 29 marzo la grande sfilata dei carri floreali con una città in festa per quattro giorni

L’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, ha confermato ufficialmente la data della prossima edizione del Corso Fiorito, la storica sfilata di carri decorati con i fiori della Riviera. L’evento si svolgerà domenica 29 marzo, mentre il tradizionale “Festival dei Fiori” prenderà il via già dal giovedì precedente, dando il via a quattro giorni di celebrazioni dedicate alle eccellenze florovivaistiche del territorio.

Il Corso Fiorito, conosciuto anche con il nome di “Sanremo in Fiore”, rappresenta uno degli appuntamenti più amati della città dei fiori. Le sue origini risalgono ai primi anni del ’900 – era il 1904 quando venne organizzata la prima edizione, allora chiamata “Festa della Dea Flora” – diventando negli anni un simbolo della creatività e della tradizione ligure. I carri, realizzati dai comuni del comprensorio, vengono addobbati con migliaia di fiori freschi, trasformandosi in scenografiche opere d’arte in movimento lungo il litorale.

L’amministrazione comunale punta quest’anno a un’edizione particolarmente ricca e partecipata. "L’obiettivo – ha spiegato Sindoni – è quello di allargare l’evento a tutta la città, con una serie di appuntamenti collaterali, animazioni, mercatini tematici e spettacoli che faranno da cornice alla sfilata. Una festa diffusa, capace di attrarre non solo residenti ma anche turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero".

Come da tradizione, il Corso Fiorito verrà seguito anche dalle telecamere di Linea Verde, la storica trasmissione di Rai Uno che ogni anno racconta la bellezza e le tipicità del territorio ligure. Una vetrina mediatica di prestigio che contribuirà a valorizzare ulteriormente il lavoro dei floricoltori locali e l’immagine di Sanremo come capitale dei fiori. Ad un mese dalla fine del Festival della canzone Sanremo tornerà a colorarsi di petali, profumi e creatività: un appuntamento irrinunciabile che unisce storia, spettacolo e tradizione.

(Nella gallery le immagini dello scorso anno)