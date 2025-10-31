Castellaro si trasforma in un villaggio di Halloween grazie ai bambini dell'Istituto Taggia Valle Argentina

Anche quest’anno Castellaro si è riempito di magia e mistero grazie ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del plesso scolastico (I.C. Taggia – Valle Argentina), che hanno festeggiato Halloween con entusiasmo, creatività e tanto divertimento. Nei giorni che hanno preceduto la festa, i piccoli alunni si sono dedicati alla realizzazione di lavoretti a tema: zucche sorridenti, fantasmi svolazzanti e tante coloratissime decorazioni hanno preso vita nelle loro mani. Le opere, poi esposte lungo le vie del paese, hanno trasformato Castellaro in un vero e proprio villaggio di Halloween, regalando a residenti e visitatori un’atmosfera suggestiva e gioiosa.

La giornata di festa è iniziata con una sfilata per le vie del borgo, durante la quale i bambini, accompagnati dalle insegnanti, hanno potuto mostrare con orgoglio i costumi realizzati da loro stessi. In Piazza Braia la festa è poi proseguita con canti e performance che hanno coinvolto famiglie e cittadini in un momento di grande allegria e condivisione. Dopo lo spettacolo, grazie alla preziosa collaborazione dei genitori, i piccoli si sono spostati al centro polivalente dove li attendevano giochi divertenti e una golosa merenda, chiudendo la giornata in un clima di amicizia e comunità.

Ancora una volta, la festa di Halloween a Castellaro si è confermata un’occasione speciale per unire scuola, famiglie e territorio, offrendo ai bambini un’esperienza indimenticabile all’insegna della fantasia e della collaborazione.