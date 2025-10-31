Gli studenti di San Lorenzo al Mare e Riva Ligure protagonisti al Festival della Scienza di Genova (Foto)

Un’esperienza coinvolgente, educativa e sostenibile ha caratterizzato la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di San Lorenzo al Mare e di alcuni studenti del plesso di Riva Ligure alla ventitreesima edizione del Festival della Scienza di Genova, in programma fino a domenica prossima.

Quest’anno il gruppo, particolarmente numeroso — circa 160 partecipanti — ha preso parte ai laboratori allestiti nel capoluogo ligure, vivendo una giornata intensa, divertente e ricca di scoperte. L’iniziativa, solo in apparenza riservata agli appassionati di scienza, si è rivelata un’occasione di apprendimento per tutti: grazie alla competenza e all’entusiasmo degli studenti universitari e dei giovani ricercatori, i ragazzi hanno potuto avvicinarsi in modo ludico alle discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), scoprendo come la curiosità e l’osservazione possano diventare strumenti di conoscenza.

Sostenuti dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Paola Baroni, i docenti hanno scelto di organizzare la trasferta in maniera “green”, utilizzando come mezzo di trasporto il Treno Intercity che collega quotidianamente Imperia a Genova. Una decisione che ha trasformato la tradizionale gita scolastica in una vera e propria esperienza educativa di viaggio sostenibile. Durante la giornata, gli studenti hanno potuto riflettere anche sul valore della cittadinanza attiva, imparando a rispettare gli spazi comuni e i regolamenti di convivenza, soprattutto in un luogo affollato come la stazione di Genova Principe. Un’occasione concreta per comprendere che i luoghi pubblici appartengono a tutti e che la loro cura richiede responsabilità e collaborazione.

Il Festival della Scienza si è confermato, ancora una volta, un ponte tra scuola e mondo del lavoro, offrendo ai giovani visitatori attività pratiche di orientamento e la possibilità di confrontarsi con realtà scientifiche e professionali di alto livello. La partecipazione degli studenti di San Lorenzo al Mare e Riva Ligure rappresenta dunque un esempio di come la scuola possa educare alla curiosità, al rispetto e alla sostenibilità, unendo cultura, esperienza diretta e consapevolezza civica.