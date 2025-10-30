 / Scuola

Ventimiglia: grande successo per la caccia al tesoro dell'Infanzia di Nervia (Foto)

Un’avventura educativa per omaggiare il leggendario Corsaro Nero di Ventimiglia

Nel cortile della Scuola dell’Infanzia di Nervia, appartenente all’Istituto Comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia, si è svolta ieri una manifestazione che ha trasformato l’ambiente scolastico in un vero e proprio scenario d’avventura. 

L’evento, diretto dalla Dirigente scolastica Dott.ssa  Antonella Costanza, ha rappresentato il primo incontro di continuità tra i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e quelli della classe quinta della scuola primaria, un’occasione preziosa per costruire ponti educativi e relazionali tra i due ordini scolastici.

Il protagonista indiscusso della giornata è stato il “Corsaro Nero di Ventimiglia”, figura leggendaria che incarna il coraggio e la determinazione. Nobile di nascita, il Corsaro Nero solca i mari dei Caraibi a bordo del suo vascello “La Folgore”, combattendo battaglie infuocate e stringendo alleanze inaspettate. Il suo nome riecheggia come un grido di giustizia e vendetta, indossa un manto nero che simboleggia la sua rabbia ardente e porta nel cuore un giuramento solenne: vendicare la morte dei suoi fratelli, traditi e uccisi dal crudele duca Wan Guld.

Per rendere omaggio a questa figura epica, i bambini della scuola dell’infanzia hanno indossato bandane colorate, rosse per le bambine e nere per i bambini, decorate con lo stemma di Ventimiglia, il leone d’oro. L’iniziativa centrale della giornata è stata una vivace e coinvolgente caccia al tesoro, ideata con la collaborazione dei bambini della primaria.

Attraverso una serie di indovinelli ed enigmi, i piccoli pirati sono stati guidati da un angolo all’altro del vasto cortile della scuola, in un percorso ricco di sorprese e scoperte, fino al ritrovamento del tesoro finale: uno scrigno colmo di pepite d’oro, simbolo della conquista e del successo condiviso.

Alla manifestazione hanno partecipato con entusiasmo la Dirigente Dott.ssa  Antonella Costanza e l’Assessore ai servizi educativi del Comune di Ventimiglia, Milena Raco, che si è congratulata con le bambine, i bambini e le docenti per l’originalità e la gioia trasmessa da questa iniziativa. 

L’evento ha rappresentato non solo un momento ludico, ma anche un’esperienza educativa significativa, in cui i bambini hanno potuto sperimentare la collaborazione, la socializzazione e il valore della continuità scolastica. Un’avventura che ha saputo unire fantasia e pedagogia, lasciando nei cuori dei piccoli partecipanti il ricordo di una giornata indimenticabile.

