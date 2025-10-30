Ventimiglia: grande successo per la caccia al tesoro dell'Infanzia di Nervia (Foto)

Nel cortile della Scuola dell’Infanzia di Nervia, appartenente all’Istituto Comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia, si è svolta ieri una manifestazione che ha trasformato l’ambiente scolastico in un vero e proprio scenario d’avventura.

L’evento, diretto dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Antonella Costanza, ha rappresentato il primo incontro di continuità tra i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e quelli della classe quinta della scuola primaria, un’occasione preziosa per costruire ponti educativi e relazionali tra i due ordini scolastici.

Il protagonista indiscusso della giornata è stato il “Corsaro Nero di Ventimiglia”, figura leggendaria che incarna il coraggio e la determinazione. Nobile di nascita, il Corsaro Nero solca i mari dei Caraibi a bordo del suo vascello “La Folgore”, combattendo battaglie infuocate e stringendo alleanze inaspettate. Il suo nome riecheggia come un grido di giustizia e vendetta, indossa un manto nero che simboleggia la sua rabbia ardente e porta nel cuore un giuramento solenne: vendicare la morte dei suoi fratelli, traditi e uccisi dal crudele duca Wan Guld.

Per rendere omaggio a questa figura epica, i bambini della scuola dell’infanzia hanno indossato bandane colorate, rosse per le bambine e nere per i bambini, decorate con lo stemma di Ventimiglia, il leone d’oro. L’iniziativa centrale della giornata è stata una vivace e coinvolgente caccia al tesoro, ideata con la collaborazione dei bambini della primaria.

Attraverso una serie di indovinelli ed enigmi, i piccoli pirati sono stati guidati da un angolo all’altro del vasto cortile della scuola, in un percorso ricco di sorprese e scoperte, fino al ritrovamento del tesoro finale: uno scrigno colmo di pepite d’oro, simbolo della conquista e del successo condiviso.

Alla manifestazione hanno partecipato con entusiasmo la Dirigente Dott.ssa Antonella Costanza e l’Assessore ai servizi educativi del Comune di Ventimiglia, Milena Raco, che si è congratulata con le bambine, i bambini e le docenti per l’originalità e la gioia trasmessa da questa iniziativa.

L’evento ha rappresentato non solo un momento ludico, ma anche un’esperienza educativa significativa, in cui i bambini hanno potuto sperimentare la collaborazione, la socializzazione e il valore della continuità scolastica. Un’avventura che ha saputo unire fantasia e pedagogia, lasciando nei cuori dei piccoli partecipanti il ricordo di una giornata indimenticabile.