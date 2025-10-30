Sanremo, il Comune al fianco dei pescatori: “Il prolungamento del fermo pesca mette in crisi famiglie e filiera”

Il Comune di Sanremo, attraverso la voce del sindaco Alessandro Mager, esprime vicinanza e solidarietà ai pescatori sanremesi dopo la decisione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) di prolungare di ulteriori 30 giorni il fermo pesca.

“Comprendiamo le difficoltà e la forte preoccupazione che questa decisione sta generando tra gli operatori del comparto ittico locale — dichiara il sindaco Mager. La pesca rappresenta per Sanremo non solo un’attività economica fondamentale, ma anche una tradizione fortemente radicata per la nostra comunità. Prolungare il fermo per ulteriori 30 giorni significa mettere in seria difficoltà decine di famiglie che già affrontano una situazione complessa.”

Il Comune sottolinea come i ritardi nell’erogazione dei ristori aggravino ulteriormente la condizione dei pescatori, che si trovano a dover sostenere costi fissi senza entrate e senza una prospettiva chiara di sostegno economico.

“Chiediamo al Governo e al Ministero — prosegue il Sindaco — di ascoltare la voce dei territori e delle categorie, individuando soluzioni rapide e concrete per sostenere i pescatori in questa fase delicata. Il Comune di Sanremo resta a fianco della marineria locale e continuerà a farsi portavoce delle loro esigenze presso le istituzioni competenti.”

A intervenire anche l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, che evidenzia le ricadute sul tessuto turistico e commerciale della città:

“Il prolungamento del fermo pesca non colpisce solo i pescatori, ma tutta la filiera legata al mare e al turismo — afferma Sindoni —. Il gambero rosso di Sanremo è un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, simbolo della nostra identità gastronomica e ambasciatore del territorio. L’assenza di prodotto fresco nei ristoranti e nei mercati genera un impatto negativo su ristorazione, commercio e immagine turistica della città. È necessario che il Governo tenga conto anche di questo aspetto, perché il danno non è solo economico ma anche culturale e promozionale.”