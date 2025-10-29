Motocross, Riccardo Mazzulla di Vallecrosia è campione interregionale Mx1 (Foto)

Riccardo Mazzulla di Vallecrosia è campione interregionale Mx1. Con una performance solida e strategicamente vincente lungo l'arco dell'intero campionato, Mazzulla si è assicurato il titolo con l’ultima tappa svoltasi il 26 ottobre a Trofarello (TO).

Il panorama del motocross interregionale festeggia così il suo nuovo campione nella categoria Mx1. Nonostante abbia concluso in seconda posizione l'undicesima e ultima gara di campionato, il risultato è stato ampiamente sufficiente per blindare il primato in classifica generale conquistando il titolo di campione interregionale Liguria-Piemonte-Lombardia. Le vittorie e i punti accumulati nelle tappe precedenti si sono, infatti, rivelati un tesoro inestimabile, permettendo a Mazzulla di gestire il finale di stagione con la sicurezza del leader.

Il trionfo non è solo la celebrazione di un singolo successo ma il coronamento di un anno di duro lavoro, preparazione meticolosa, costanza e una determinazione incrollabile. La categoria Mx1, notoriamente impegnativa e competitiva, vede piloti di alto livello sfidarsi per la supremazia su tracciati che richiedono tecnica e resistenza. Riccardo Mazzulla ha saputo interpretare al meglio questa sfida dimostrando di essere il pilota più completo e regolare della competizione.