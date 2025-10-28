Vela. Trophée Grimaldi 2025, record di partecipanti e trionfo di Suspiria The Revenge

Il Trophée Grimaldi 2025 ha aperto con slancio la 42ª edizione del Campionato Invernale West Liguria, registrando un record di partecipazione con quasi 60 imbarcazioni iscritte.

Organizzata dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Cala del Forte, la manifestazione si conferma tra le più attese del calendario autunnale del Ponente Ligure e della Costa Azzurra, grazie a un percorso costiero affascinante e alla varietà della flotta in gara.

Nonostante le difficili condizioni meteo che hanno impedito a una quindicina di barche provenienti dal Levante Ligure e dalla Toscana di raggiungere il campo di regata, e che hanno costretto il Comitato ad annullare le prime due giornate di competizione a causa del Maestrale fino a 32 nodi e onde di 3-4 metri, la tenacia degli organizzatori ha permesso di disputare una regata costiera accorciata nella giornata di domenica.

A imporsi in classifica Overall, ORC e IRC è stato lo Swan 42 Suspiria The Revenge di Antonino Venneri, già vincitore nel 2024, con a bordo anche giovani atleti dello Yacht Club Sanremo. In ORC 2 ha trionfato Resolute Salmon di Gina Zaoli, timonata dal Presidente Beppe Zaoli, mentre in ORC 3 la vittoria è andata a Beatrice di Gian Piero Francese del C.N. San Bartolomeo. Nella categoria Crociera ha primeggiato Melissa II di Dario Gioffredo, mentre in Rating FIV si è distinto il Tofinou 12 Grazia di Alessandro Agosta.

A rendere ancora più speciale il weekend, il tradizionale cocktail dinatoire allo Yacht Club de Monaco ha riunito equipaggi e appassionati in un’atmosfera di festa, tra musica e danze fino a tarda notte. Lo Yacht Club Sanremo ha espresso gratitudine a tutti i partecipanti, al Comitato di Gara, allo staff e agli sponsor per il prezioso contributo.

Il Campionato Invernale West Liguria proseguirà con il “Campionato Autunno in Regata” nelle giornate del 15-16 e 29-30 novembre, che includerà anche la 5ª edizione della Gorilla Gang Cup & Trofeo Giuseppe Statari, promettendo nuove emozioni sul mare di Sanremo.